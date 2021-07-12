/640160/اتحاد-الكرة-يخطر-الأندية-بإنتهاء-الدورى-26-أغسطس-المقبل-تفاصيل

أخطرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، أندية الدورى الممتاز بشكل رسمى بإنتهاء مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم يوم 26 أغسطس المقبل، بعد الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بمواعيد المباريات المتبقية بجانب مراعاة ظروف جميع الأندية وعلى رأسها الأهلى الذى يخوض مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

على صعيد متصل، أجرى عدد من الأندية أعضاء الجمعية باتحاد كرة القدم اتصالات بوزارة الشباب والرياضة، من أجل الاستفسار عن مصير لائحة اتحاد الكرة بعد تصريحات رئيس اللجنة الثلاثية أحمد مجاهد، بأنه أرسل اللائحة إلي وزير الشباب والرياضة لاعتمادها، وهو ما نفاه مسؤولو الوزارة بعدم وصول اللائحة من قبل اتحاد الكرة حتى الآن على الرغم من أن اللائحة تم اعتمادها من قِبَل اللجنة الخماسية السابقة، برئاسة عمرو الجنايني في اجتماع للجمعية العمومية في نوفمبر من العام الماضي وإلى الآن لم تنشر في الوقائع المصرية.

وأعلن اتحاد الكرة مواعيد آخر 6 جولات من الدوري الذي سينتهي في 26 أغسطس المقبل، حيث من المقرر إقامتها مباراة الأهلي أمام فريق مصر المقاصة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً.

غزل المحلة أمام فريق الإنتاج الحربي، وتقام علي استاد غزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساءً.

اتحاد الكرة يعلن المباريات المتبقية في الجدول

تقام مباراة الاتحاد السكندري امام فريق سيراميكا كيلوبترا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً،يوم8/18علي استاد الأسكندرية. تقام مباراة النادي الأهلي امام فريق البنك الأهلي يوم7/22 في تمام الساعة السابعة مساءً، علي ستاد السلام

تقام مباراة الأنتاج الحربي أمام فريق الأهلي في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم7/25 علي ستاد السلام.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.