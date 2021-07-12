/640163/نهائي-أفريقيا-كل-ما-تريد-معرفته-عن-مباراة-الأهلى-وكايزر-تشيفز

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والتي من المقرر إقامتها يوم 17 الحاري في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

موعد سفر بعثة الأهلي

ويستعد النادي الأهلي غداً الثلاثاء خوص تدريباته على ملعب مختار التتش قبل تناول وجبة الغداء ثم التوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التي ستقل البعثة الحمراء إلى المغرب استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حكم مباراة الاهلي

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حكم مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى، والتى تقام بملعب محمد الخامس بالمغرب، والتى يديرها البوروندى ندابيها وينيمانا .

ونرصد فى السطور التالية أهم المعلومات عن حكم نهائى أفريقيا :

ندابيها وينيمانا من مواليد عام 1985ويبلغ من العمر 36 عاما .

حصل على الشارة الدولية عام 2013 وهو فى الثامنة والعشرين من عمره.

يعمل محاسبا فى أحد البنوك .

سبق وأدار عدة مباريات للفرق المصرية وهى الزمالك وبيراميدز .

أدار مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية عام 2019 وانتهت بفوز الزمالك بهدف احرزه حميد أحداد .

أدار مباراة بيراميدز والرجاء المغربى بنصف نهائى الكونفدرالية أيضا، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين .

نهائى أفريقيا هو المباراة الأولى التى سيتولى إدارتها للأهلى .

أدار مباراتين لفريق كايزر تشيفز وخسر واحدة منها بثلاثية.

محمود الخطيب

اتفق أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، علي رئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، بعثة الفريق الي المغرب لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب افريقياً في نهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقي.

ويلتقي الأهلي مع بطل جنوب أفريقيا في المغرب، يوم 17 من يوليو المقبل في نهائي دوري رابطة الأبطال من مباراة واحدة، وفقاً لقواعد الاتحاد الأفريقي الذي تم اتباعها عقب تفشي فيروس كورونا.

ويرفض أعضاء مجلس إدارة الأهلي، الاعتداد بنظام الدور المعمول به بين أعضاء مجلس الإدارة في تلك المباراة نظراً لأهميتها الكبيرة.

وتأهل الأهلي للدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الأفريقي بعد الفوز علي علي الترجي 4/0 بمجموع المباراتين.