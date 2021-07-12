صور.. حقن ثانى طفل مصاب بضمور العضلات الشوكى بمستشفى جامعة عين شمس

جدة - نرمين السيد - شهد أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس عملية حقن ثانى طفل مصرى مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكى وهو الطفل آسر كريم الدين ذا العام وعشرة أشهر، والتى أجريت صباح اليوم للمرة الثانية على مستوى مصر بمستشفى عين شمس التحصصى التابع لمستشفيات جامعة عين شمس.





ونفذ أطباء مستشفى عين شمس التخصصى تحت إشراف أ.د. ناجية على فهمى أستاذ أمراض المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس، علاج وحقن الطفل آسر كريم، بدواء "زولجينزما zolgensma" والذى يعد الدواء الأعلى سعرا فى العالم وتبلغ قيمته 2.125 مليون دولار بما يوازى 34 مليون جنيها مصريا.



وأوضح أ.د.محمود المتينى أن هذا الدواء هو العلاج الجينى الأول من نوعه فى العالم الذى يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدى ولمرة واحدة فقط، وهو معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فى مايو 2019.

وأشاد محمود المتينى بجهود وكفاءة الأطقم الطبية بمستشفى عين شمس التخصصى والذى يضم أعضاء هيئة تدريس وأطقم طبية على أعلى مستوى فى جميع التخصصات، لافتا أنه منذ إخطار الشركة باختيار الطفل المصرى، تابع أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وأ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وأ.د. على الأنور المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، وأ.د. هانى عارف رئيس قسم المخ والأعصاب، وأ. د. وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصى، ونائبيه د.محمد رزق والدكتور هشام أنور، وأ.د. منى مختار مدير وحدة الأعصاب، بمتابعة تدريب الأطقم الطبية على تحضير الطفل لعملية الحقن والتدريب على طريقة الحقن ومتابعته إلى جانب الصيدلة الإكلينيكية، إذ أن الدواء يحفظ بكيفية خاصة وتحت درجات حرارة معينة.



وأوضحت أ.د. ناجية على فهمى، أن الشركة المنتجة للدواء تقدم 100 فرصة للحصول على الدواء مجاناً فى الدول التى لم يتم تسجيل الدواء بها، وتضع شروطا لاختيار الأطفال المرضى، منها ألا يزيد عمر الطفل عن عامين وأن تكون الطفرة فى الجين الأول، وكانت وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس تقدمت بـ 8 حالات من الأطفال المصابين قامت الشركة فى مارس الماضى باختيار حالة الطفل «ريان» من محافظة الإسكندرية لتكون المرة الأولى على مستوى جمهورية مصر العربية التى يتم حقن مصاب بضمور العضلات بهذا الدواء، ونظرا للنجاح الذى حققته الأطقم الطبية بمستشفى عين شمس التخصصى فى المرة الأولى وثقة الجهة المنتجة للدواء، فقد تم اختيار حالة الطفل آسر للحقن بالدواء الأعلى سعراً فى العالم للمرة الثانية على التوالى.



وأكدت أن أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، قدم كامل الدعم لإنهاء إجراءات وصول الدواء، إذ تواصل مع وزير المالية ورئيس اتحاد المهن الطبية، لتسهيل الإفراج الجمركى والإعفاء من ضرائب ودمغات تقدر بـ 1.750 مليون جنيه، كما ساهمت شركة نوفارتس العالمية ونوفارتس مصر بتقديم الدعم التدريبى للأطباء على كيفية إعطاء العلاج للمريض، كما سهلت إجراءات نقل العلاج إلى مصر فى درجة تبريد" – 80" درجة مئوية.

وعن نسب الشفاء بهذا الدواء، أكدت د. ناجية فهمى أن ضمور العضلات الشوكى من النوع الأول والثانى يؤدى إلى الوفاة الحتمية للطفل خلال أول عامين من عمره نتيجة لفشل وظائف التنفس، وهذا الدواء تم تجربته إكلينيكيا منذ سنوات وأول طفل تم حقنه عمره الآن خمس سنوات ونصف، إذ يعالج الدواء وظائف التنفس والضعف الحركى ويضع الطفل فى مسار النمو الطبيعى، ولكن التحسن يتم تدريجيا على مراحل، يجرى خلالها العلاج الطبيعى والعلاج التأهيلى الرئوى.

وعن حالة الطفل الأول «ريان» أكدت د.ناجية، أن الطفل منذ حقنه بالدواء الجينى يتم متابعته طوال الأشهر الماضية للاطمئنان على كل الوظائف العضوية، من خلال فريق متكامل من تخصصات الطب الطبيعى والقلب والوراثة والصدر والعظام بمستشفى عين شمس التخصصى، إضافة إلى فريق وحدة أمراض العضلات والأعصاب، وهو ما سيحدث أيضاً مع حالة الطفل آسر.



وعن مدى إمكانية إتاحة هذا الدواء فى مصر، تؤكد د. ناجية فهمى أن هناك مئات الأطفال من مرضى ضمور العضلات الشوكى سيفيدهم هذا الدواء ولكن تكاليفه خارج قدرات الأفراد، لافتة إلى أن وحدة أمراض العضلات والأعصاب التى أنشئت منذ 25 عاما فى طب عين شمس، استطاعت أن تقدم خدمات لم تكن موجودة فى التشخيص والعلاج وتسعى الوحدة لأن يكون بمصر مركز للأبحاث والتجارب الإكلينيكية والسريرية على الأمراض الجينية والوراثية، وهو ما سيوفر العلاج فى مصر بسعر مقبول خاصة مع توجه شركات الأدوية ومنها المصرية للأبحاث فى هذا المجال.