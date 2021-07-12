ثمانية أساقفة يشاركون البابا تدشن كنيسة الرسولين بطرس وبولس بالنوبارية

جدة - نرمين السيد - دشن قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم 4 مذابح بكنيسة الرسولين بطرس وبولس بمدينة النوبارية التابعة لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وكذلك حضن الآب بكل هيكل من الهياكل الأربعة وحوامل الأيقونات وأيقونات الكنيسة، ومعموديتها، وذلك فى مناسبة عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الذى تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم.





شارك فى صلوات التدشين، إلى جانب نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ثمانية من الآباء الأساقفة. والمذابح الأربعة التى تم تدشينها، هى: * مذبح على اسم الشهيد مارجرجس الرومانى فى الكنيسة التى تحمل اسمه فى الدور الأول.

كما تم تدشين المعمودية بالكنيسة ذاتها 3 مذابح بكنيسة الرسولين بطرس وبولس بالدور الثانى: - المذبح الرئيس على اسم الرسولين بطرس وبولس. - المذبح البحرى على اسم القديس مارمرقس الرسول. - المذبح القبلى على اسم القديس يوحنا الحبيب.

و"الرسولين" كنيسة جديدة حاصلة على ترخيص ببنائها منذ عام 2013 وجرت عمليات البناء والتشطيبات النهائية وانتهت الشهر الجارى قبيل تدشينها بيد قداسة البابا وأحبار الكنيسة اليوم.

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