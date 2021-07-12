اجتماع رباعى.. البرلمان والحكومة يبحثان حل مشكلة تعدد ولاية مراكز الشباب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدمين من النائبين ثروت سويلم، وخالد بدوى، بشأن تطوير مراكز الشباب، وإحلال وتجديد بعض المراكز بمدينة الابراهيمية بمحافظة الشرقية.

ًوقال النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب، إنه رغم حرص الدولة على دعم الشباب، إلا أن هناك تعنت كبير من المحليات ضد مراكز الشباب، لافتًا إلى أن الوحدات المحلية تعظم مواردها على حساب الشباب من خلال المغالاة فى التراخيص وغيرها.

وتابع سويلم: "المحليات تتعامل بمنتهى السوء مع مراكز الشباب ويجب على وزارة الشباب مساعدة المراكز فى إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتراخيص".. مطالبًا الحكومة بضرورة تفعيل استبدال مراكز الشباب القديمة، ذات القيمة التسويقية العالية، لشراء مساحة أكبر، ولا تتحمل ميزانية وزارة الشباب أى أموال.

من جانبه، قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، إنه سيتم عقد جلسة استماع بحضور وزير التنمية المحلية ووزير الشباب، لبحث تسهيل إجراءاتُ التراخيص خصوصًا فيما يتعلق بإنشاء محال بأسوار مراكز الشباب.

وأكد رئيس لجنة الشباب أنه من المقرر عقد لقاء قريب بحضوره بمقر مجلس الوزراء، مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزير الشباب الدكتور أشرف صبحى، والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بالبرلمان، وسيكون أكثر لملفات المطروحة على رئيس الوزراء، خلال البقاء هو موضوع نقل ولاية الأراضى ذات النفع العام، لصالح وزارة الشباب.