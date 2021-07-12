جوائز بطاقات ائتمان البنك الأهلي تعرف على موعد السحب

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البنك الأهلي المصري يسعى دائمًا على تقديم الأفضل لعملائه وذلك من خلال سحب وجوائز على بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري والتي تمنح جوائز مالية كبيرة. وهذا ما نرصده في السطور التالية لمعرفة مدى جوائز البنك الأهلي.

دوت الخليج

جوائز البنك الأهلي المصري على بطاقات الائتمان

يقوم البنك الأهلي بإضافة الجائزة على بطاقة الائتمان الفائزة بقيمة 60 ألف جنيه، بواقع مبلغ 5000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل من العام الجاري في حال إلغاء البطاقة الائتمانية من البنك الأهلي الفائزة لأي سبب من الأسباب، يسقط على الفور حق العميل في مطالبة البنك الأهلي بإجمالي قيمة الجائزة أو باقي قيمتها . يتم التواصل مع العميل الفائز، وفي حالة تعذر الوصول إليه، فإنه يحق للبنك إتاحة فرصة الفوز لعميل آخر

السحب على جوائز البنك الأهلي

يتم إجراء السحب في شهر أغسطس عام 2021، وذلك للعملاء الذين قاموا باستخدام بطاقاتهم الائتمانية من البنك الأهلي خلال شهر يوليو عام 2021، وفقًا لتواريخ حركات الشراء يتم إجراء السحب في شهر سبتمبر 2021، وذلك للعملاء الذين قاموا باستخدام بطاقاتهم الائتمانية خلال شهر أغسطس عام 2021، وفقًا لتواريخ حركات الشراء يتم خصم قيمة حركات الـRefund من إجمالي قيمة حركات الشراء، وذلك عند احتساب فرص الفوز للعميل