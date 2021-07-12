رياضة البرلمان: اجتماع رباعي بين البرلمان والحكومة بحضور مدبولي لحل مشكلة تعدد ولاية مراكز الشباب

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شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،برئاسة الدكتور انتقادات موسعة لتعامل أجهزة وزارة التنمية المحلية ، بالتعامل مع مراكز الشباب ، خاصة فيما يتعلق بالتراخيص.
اجتماع لجنة الشباب والرياضة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلب احاطة مقدمين من النائبين ثروت سويلم ، وخالد بدوي ، بشأن تطوير مراكز الشباب ، واحلال وتجديد بعض المراكز بمدينة الابراهيمية بمحافظة الشرقية .
وقال النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب ، إنه رغم حرص الدولة علي دعم الشباب ، إلا أن هناك تعنت كبير من المحليات ضد مراكز الشباب، لافتا الي إلي أن الوحدات المحلية تعظم مواردها علي حساب الشباب من خلال المغالاة في التراخيص وغيرها . وتابع سويلم : المحليات تتعامل بمنتهي السوء مع مراكز الشباب ويجب علي وزارة الشباب مساعدة المراكز في إنهاء الاجراءات المتعلقة بالتراخيص .
وطالب سويلم الحكومة بضرورة تفعيل استبدال مراكز الشباب القديمة ، ذات القيمة التسويقية العالية ، وذلك لشراء مساحة اكبر ، ولا تتحمل ميزانية وزارة الشباب أي أموال .
من جانبه قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب إنه سيتم عقد جلسة استماع بحضور وزير التنمية المحلية ووزير الشباب ، لبحث تسهيل إجراءاتُ التراخيص خاصة فيما يتعلق بإنشاء محال بأسوار مراكز الشباب .
وكشف رئيس لجنة الشباب ، عقد لقاء قريب بحضوره بمقر مجلس الوزراء ، مع المهندس مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ووزير الشباب الدكتور اشرف صبحي ، والمهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية ، وسيكون أكثر لملفات المطروحة علي رئيس الوزراء ، خلال البقاء هو موضوع نقل ولاية الاراضي ذات النفع العام ، لصالح وزارة الشباب.
واكد "حسين " ، إن وزارة الشباب ووزارة الرياضة وجهان لعملة واحدة ، وهناك تعاون كبير بين اللجنة والوزارة ، وسيظل ذلك التعاون متواصل لإزالة اي عقبة تواجه الشباب ، موجها الشكر لوزير الشباب علي دورها في في دعم الزيارات الميدانية للجنة .
وناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب خالد بدوي ، المتعلق بتطوير مركز شباب الحبش ، وأكد بدوي ان مركز الابراهيمية بمحافظة الشرقية من المراكز الفقيرة ، ورغم ذلك شهد طفرة في بعض المنشآت الرياضية ، ولكن في الوقت ذاته يتواجد بعض مراكز الشباب التي تحتاج الي تطوير .
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