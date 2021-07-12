اقتصادية النواب تناقش قرار رئيس الوزراء بشأن إصدار قانون التأمين الموحد..اليوم

/640180/اقتصادية-النواب-تناقش-قرار-رئيس-الوزراء-بشأن-إصدار-قانون-التأمين-الموحداليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب ، عقد اجتماعاتها اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من المشروعات والاقتراحات المقدمة من النواب، كما تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لنظر طلبات الاحاطة على النحو الاتي:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماعات اللجان النوعية اليوم بالبرلمان

• طلب إحاطة مقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن فتح ساحة الانتظار الخاصة بمحكمة فارسكور بمحافظة دمياط، وكذلك سرعة إنشاء مجمع محاكم بفارسكور ليضم النيابة الادارية،ومحكمة الاسرة والشهر العقاري.

• طلب إحاطة مقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن تطوير وتحديث وميكنة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة كفر الشيخ.

• طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبدهللا زين الدين، بشأن تقاعس الحكومة في إقامة مجمع محاكم بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة،محكمة إدكو، ومكتب توثيق الشهر العقاري.

لجنة الخطة والموازنة

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي،اجتماعها لمناقشة تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزار ة المالية برقم 76 لسنة 2021 بشأن فحص اعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج بناء على توصية مجلس النواب.

لجنة الشئون الاقتصادية

وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشر وعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.

الجلسة العامة

ومن المقرر ان يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ،اليوم الإثنين الموافق 12\7\2021، عقد جلساته العامة،لأخذ الرأى النهائي على عدد من مشروعات القوانين، منها:

1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض أحكام الخاصة بالقطن.

2- مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى.

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.