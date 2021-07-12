/640183/اليوم-انطلاق-منافسات-بطولة-العالم-للخماسي-الحديث-بالإسكندرية

تبدأ اليوم الإثنين، فعاليات بطولة الخماسي الحديث للناشئيين والناشئات، والتي تسضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، وتستمر منافسات البطولة ابتداء من اليوم وحتى يوم 18 يوليو الجاري، ويعرض دوت الخليج تفاصيل المباريات التي تقام اليوم:

انطلاق منافسات بطولة الخماسي الحديث

تنطلق فعاليات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئيين والناشئات، اليوم الإثنين، بتتابع السيدات، ويمثل منتخب مصر للسيدات مجموعتين هما: المجموعة (أ) سلمي أيمن وأميرة قنديل ، بينما يمثل المجموعة (ب) هايا فكري ومايا فكري.

استضافة مصر لبطولة الخماسي الحديث

تسيضيف مصر بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، وتبدأ فعاليات البطولة اليوم الإثنين، بمشاركة 27 دولة من جميع أنحاء العالم، وتقام البطولة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، ومن المقرر أن تستمر منافسات البطولة حتى يوم 18 يوليو الجاري.

مواعيد حميع مباريات البطولة

تتم منافسات البطولة بين 165 لاعب ولاعبة من ضمن الـ 27 دولة المشاركين في البطولة، حيث يشارك في فعاليات البطولة 92 لاعب و 73 لاعبة. تبدأ منافسات البطولة يوم 12 يوليو الجاري بتتابع السيدات، ثم يوم 13 بتتابع الرجال، وبعد اننتهاء تصفيات السيدات والرجال، تبدأ منافسات نصف نهائي البطولة، حيث تبدأ فعاليات نصف نهائي بطولة السيدات يوم 14 يوليو، ثم تليها فعاليات نصف نهائي بطولة الرجال يوم 15 يوليو، وبعد حسم المتأهلين إلى نهائي البطولتين السيدات والرجال، تبدأ منافسات نهائي البطولة للسيدات يوم 16 يوليو، ثم تليها مباشرة منافسات نهائي بطولة الرجال يوم 17 يوليو، ثم يشهد يوم 18 يوليو(اليوم الأخير)، ختام فعاليات البطولة، حيث يشهد ذلك اليوم تتابع المختلط.

الدول المشاركة في بطولة الخماسي الحديث

تشارك مصر وهي الدولة المستضيفة للبطولة، بجانب كل من المنتخبات التالية: ألمانيا وبيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

يمثل مصر في منتخب الناشئات، كل من: أريج نور الدين ومريم عامر ومايا محمد وسلمى أيمن وأميرة قنديل وهانيا طارق وملك خالد