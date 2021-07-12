كلمة البابا تواضروس الثانى عقب تدشين كنيسة الرسولين بطرس وبولس بالنوبارية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى الكلمة: "كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الرسل، وأيضًا تدشين هذه الكنيسة الجميلة، ويعيش نيافة الأنبا باخوميوس ويعمّر ويتعب ويخدم فى أماكن كثيرة وربنا يفرّحه بثمر تعبه، مثل هذه الكنيسة التى تعب فيها من عشرات السنين حتى أن ربنا سمح بها، وأيضًا أبونا يوحنا الذى يخدم بالمنطقة وقبله المتنيح أبونا بيشوى وآباء كثيرون خدموا هذه المناطق، وربنا يقبل الصلوات ويفرحنا بيوم التدشين".

وتابع: "يوم تدشين الكنيسة هو يوم كتابة شهادة الميلاد للكنيسة وهو آخر خطوة رسمية فى الكنيسة، وتدشين الكنيسة بالصلوات يمر بثلاث مراحل: أول مرحلة يكون فيها الصلوات معظمها مأخوذ من تدشين هيكل سليمان فى العهد القديم، وهذه الصلوات يكون المرد فيها "يا رب ارحم"، كلنا نقول: "يا رب ارحم" ونطلب الرحمة من ربنا".

وأصاف: المرحلة الثانية فى الصلوات نقف (الآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة) حول المذبح ونرشم المذبح بعلامة الصليب ولكن بدون زيت الميرون، ونسمى هذه المرحلة ونحن نرشم المذبح ويكون المرد "آمين" بمعنى استجب يا رب، وعندما نرشم المذبح بسبعة رشومات نقول لربنا هذا المذبح ماذا سيقدم لنا؛ فهذا المذبح مثلًا سيقدّم لنا غفران خطايانا، خطايانا التى صنعناها بإرادتنا وبغير إرادتنا، هذا المذبح سيساعدنا أن نتخلَّى عن الأفكار الرديئة والأفكار الغبية والأفكار الجاهلة، هذا المذبح سيساعدنا فى السلوك المستقيم وهكذا".

وأمضى: "المرحلة الثالثة نمسك زيت الميرون ونصبه على المذبح، وأثناء صبّه نقول اسم المذبح وهو فى أى كنيسة وأى مدينة وماذا يتبع، مثل شهادة الميلاد بالضبط، نكتب فلان ابن (س) و(ص) ومولود فى يوم (كذا) وفى المكان (كذا)، فنقول مثلًا هذا المذبح على اسم القديس مار مرقس، وقديس المذبح البحرى مثلًا ونقول أن هذا المذبح موجود فى كنيسة القديسين الرسولين بطرس وبولس، وهذه الكنيسة موجودة فى مدينة النوبارية، وهذه المدينة تتبع إيبارشية البحيرة وكل توابعها، تخصيص، لهذا كلمة "تدشين" تعنى تخصيص ومعناها التقديس، وعندما نرشم هذه الرشومات بيكون المرد بتاعنا "الليلويا" مرد الفرح، كلنا فرحون أن الله أعطانا هذه النعمة الكبيرة، وأن هذا المكان أصبح مكانًا رسميًّا وكنسيًّا ومدشَّنًا ومخصص".

تواريخ مهمة لكنيسة النوبارية الجديدة

- سنة 1997 زيارة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح ونيافة الأنبا تواضروس الأسقف العام (قداسة البابا تواضروس الثانى) للنوبارية وتقديم طلب لجهاز المدينة لإنشاء كنيسة بها.

16 فبراير 2002 تكليف الخادم سعد الله عبد الملاك بخدمة الأسر المسيحية فى مدينة النوبارية.

- 21 فبراير 2003 سيامة القس يوحنا عبد الملاك كاهنًا لخدمة مدينة النوبارية.

- 3 أغسطس 2010 صدور قرار بتخصيص أرض لبناء كنيسة بمدينة النوبارية.

- 3 يناير 2011 مطرانية البحيرة تتسلم الأرض من جهاز مدينة النوبارية.

- 2013 صدور القرار الجمهورى رقم 345 لبناء الكنيسة.

- 25 أغسطس 2013 صدور الترخيص بالبناء.

- 16 نوفمبر 2013 بناء السور الخارجى وتعديل مناسيب التربة والحصيرة الأساسية.

- 5 ديسمبر 2013 وضع حجر الأساس بيد الأنبا باخوميوس.

- 28 ديسمبر 2013 تأسيس وتشييد الدور الأول (كنيسة الشهيد مارجرجس)

- من فبراير 2014 حتى مارس 2015 بناء الدور الثانى (كنيسة الرسولين بطرس وبولس) والقباب والمنارات.

- من فبراير 2016 م حتى 2018 استكمال أعمال البناء والتشطيب الداخلى والخارجى للكنيسة ورفع أجراس الكنيسة.

- من 2018 حتى يوليو 2021 استكمال التشطيبات النهائية للكنيسة وتثبيت حامل الأيقونات أمام الهيكل وأيقونات الكنيسة.

- 12 يوليو (عيد الرسل) 2021 تدشين الكنيسة بيد قداسة البابا تواضروس الثانى والأنبا باخوميوس وثمانية من الآباء الأساقفة.