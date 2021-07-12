صور.. قنصوة يستقبل وفدين من جامعتين أمريكيتين

جدة - نرمين السيد - وناقش الطرفان الخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تنفيذ برنامج الكليات المجتمعية بالتعاون مع جامعة أوشن الأمريكية اعتبارًا من شهر يناير المقبل.

حضر اللقاء كل من الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة.

وأكد قنصوه حرص الجامعة على دعم علاقات التعاون العلمى مع الولايات المتحدة الأمريكية، والاستفادة من الخبرات الأمريكية، وتدعيم الشراكة بين الجانبين من خلال الدرجات العلمية المشتركة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

وأشار إلى إمكانية التعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس لتوفير برامج لصقل وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مايسة أبو يوسف مدير العلاقات الدولية بجامعة أوشن الأمريكية المجتمعية بنيوجيرسى، أن البرامج المشتركة مع جامعة الإسكندرية تهدف إلى ربط الخريجين مباشرة بالصناعة، وتلبية احتياجات وظائف الثورة الصناعية الرابعة.

وأشارت إلى أن النظام الدراسى يعتمد على دراسة الطالب لمدة عامين بجامعة الإسكندرية، يحصل بعدها على شهادة فى مجال التخصص من جامعة أوشن.

وأضافت أن هذا النظام الدراسى يتيح أيضا للطالب حرية اختيار نظام الدراسة، وتطوير مهاراته وإكسابه الخبرات المختلفة أثناء وبعد الدراسة الجامعية، بما يؤهله للالتحاق بسوق العمل الحديث.

من جانبها، أكدت رئيس جامعة نيوجيرسى سيتى حرص بلادها على التعاون مع جامعة الإسكندرية من خلال درجات علمية مشتركة فى البرامج التى يحددها الجانبين.