بدء جلسة البرلمان للتصويت على 3 مشروعات قوانين

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تشهد الجلسة اليوم التصويت نهائيًا على 3 مشروعات قوانين، وهى: 1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن. 2) مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى. 3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى. كما يحيل البرلمان فى جلسته العامة 41 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

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