برلمانى يحذر من المعاهد الخاصة: وهمية

جدة - نرمين السيد - أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أنه مع دخول امتحانات الثانوية العامة ويعقبها إعلان النتائج استعدادا لمرحلة التعليم الجامعى، تنشط الإعلانات للترويج عن المعاهد الخاصة.





وأشار النائب فى تصريحات صحفية له، اليوم، إلى أن البعض يستغل حاجة الشباب فى الالتحاق بالتعليم الجامعى سواء الحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، بالترويج للمعاهد غير المرخصة.

وأوضح توفيق أن أصحاب هذه المعاهد يقومون بالإعلان عن امتيازات غير حقيقية مثل التدريب أثناء الدراسة بمقابل مادى، أو توفير فرص عمل فى عدد من الجهات.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كثيرا من هذه المعاهد لا أساس لها على أرض الواقع، مؤكدا أن الحكومة ممثلة فى وزارة التعليم العالى قامت بالعديد من الحملات التى نتج عنها إغلاق عدد كبير من المعاهد غير المرخصة.

وشدد النائب حسانين توفيق، على أهمية الرقابة على هذه المعاهد، وترقب الإعلانات التى تقوم بها سواء على التلفزيون أو إعلانات الطرق وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى.