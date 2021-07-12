وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. ياسر مصطفي مدير معهد بحوث البترول المصري، حول أنشطة المعهد خلال شهر يونيو الماضي.

أوضح التقرير أن عدد الأبحاث المنشورة في مجلات مفهرسة عالميًا بلغ (١٦) بحثًا، وتم الإشراف على (١٧) رسالة دكتوراه و(١٩) رسالة ماجستير.

ولفت التقرير إلى مشاركة المعهد في فعاليات ورشة عمل بعنوان "من أجل شراكة حقيقية بين البحث العلمي وقطاع البترول والثروة المعدنية " والتي نظمها مركز بحوث وتطوير الفلزات، ضمن جهود المراكز البحثية لربط البحث العلمي بالصناعة.

وأضاف التقرير أن توصيات هذه الورشة انتهت إلى عمل شراكة بين مركز بحوث وتطوير الفلزات ومعهد بحوث البترول المصري؛ لإنشاء وحدة متكاملة لأجهزة محمولة لقياس نسبة التآكل، وإمداد قطاع البترول بكيماويات موانع التآكل والترسيب وتغليف أنابيب البترول وحمايتها من التآكل، وتفعيل التكامل بين المراكز والمعاهد البحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار التقرير إلى زيارة د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وم. أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ICSB؛ للتعرف على مخرجات المعهد البحثية القابلة للتطبيق ولبحث سُبل آليات التسويق واستثمار مخرجات البحوث العلمية لخدمة التنمية المستدامه.

وتضمن التقرير تنظيم مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالمعهد "تايكو" ندوة تعريفية بالتعاون مع الرابطة العالمية لمنظمات البحوث الصناعية والتكنولوجية "WAITRO" حول التعريف بالرابطة، ودعم أنشطة نقل التكنولوجيا والتطوير والابتكار في المجال الصناعي والاجتماعي بهدف التنمية المستدامة في الدول النامية، وتطوير القدرات البحثية والعلمية للمراكز العلمية والباحثين الأفراد.

وأفاد التقرير بحصول د. محمد دياب رئيس وحده الحماية الكاثودية بالمعهد على جائزة Obada العالمية لعام 2021 لفئة العلماء الشباب المتميزين والمقدمة من الأكاديمية الإفريقية للعلوم ودار النشر العلمية الأمريكية Natural Sciences عن مُجمل أبحاثه المتميزة وعمله العلمي، حيث بلغ إنتاجه البحثي (١٠٠) بحثًا علميًا منشور في مجلات عالمية.