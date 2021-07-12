الأوقاف تنظم ندوة الحقوق والحرمات فى خطبة حجة الوداع

جدة - نرمين السيد - وقالت الأوقاف فى بيان، اليوم: إن الندوة تأتى فى إطار تكثيف العمل الدعوى وملـف تجـديـد الخطاب الدينى، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصرى، مشيرة إلى أن قناة النيل الثقافية ستنقل الندوة على الهواء مباشرة.
يشارك فى الندوة مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة الدكتور سعيد حامد مبروك، وإمام مسجد عمرو بن العاص الشيخ أحمد محمد عوض.
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