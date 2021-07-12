مدبولى يُكلف بضغط خطط تنفيذ المشروعات: مطلوب عمل 24 ساعة يوميا

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة التى توليها القيادة السياسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: إنه مشروع استثنائى، وبالتالى من الضرورى أن تكون طريقتنا فى العمل به غير تقليدية، مُشددا فى هذا الصدد على أن يكون العمل دوريا على مدار الـ 24 ساعة يوميا، وأن يتم تقسيم العمل طبقا لنظام الورديات بشكل منتظم.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى مسؤولى المشروع بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى المحددة للافتتاحات، قائلا: "عليكم ضغط خطط تنفيذ هذه المشروعات؛ بهدف الانتهاء من أعمال البنية الأساسية والمرافق وأعمال تنسيق الموقع بالمحاور والطرق الرئيسية، وكذا المشروعات السكنية المختلفة، والحى الحكومى، ومنظومة التحول الرقمى".

وأضاف أنه توجد تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات، وتحقيق إنجاز سريع بها، مع تذليل كل العقبات والتغلب على التحديات.

وكلّف رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الشركات العاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومضاعفة فرق العمل، وأن يتم خلال الفترة المقبلة إجراء اختبارات لشبكات الاتصالات، واستكمال منظومة التحول الرقمى.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقريراً حول محاور العمل التى تتم لتنفيذ مشروع نقل الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

فيما يتعلق بمحور البنية التحتية بالحى الحكومى، أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ سنترال الحى الحكومى بنسبة 100%، ويتم استكمال تنفيذ مسارات الربط الداخلية بسنترال NN1، وتنفيذ مسارات الربط الخارجى مع سنترال "مدينتى" بطول 42.8 كم، بنسبة إنجاز 95%، ومع سنترال الشروق بطول 39 كم، بنسبة انجاز 97%، لافتا إلى أنه تم تركيب الخوادم بالمبانى الحكومية، ويتم تنفيذ المسارات كما تم تدفيع الفايبر.

وفيما يتعلق بموقف تغطية المحمول وذلك عبر طريقتين، الأولى تتمثل فى تغطية المحمول عبر محطات أعلى المبانى الحكومية، وفى هذا الصدد جار تسليم مواقع الأبراج لمقدمى خدمات المحمول من قبل شركة العاصمة للبدء فى التنفيذ، والطريقة الثانية هى تجربة البرج التشاركى من خلال اشتراك جميع مقدمى خدمات المحمول الأربعة ببرج تشاركى واحد لتقديم خدمات المحمول فى نطاق العاصمة الإدارية خارج الحى الحكومى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تركيبات أجهزة البرج التشاركى من قبل الشركات المقدمة للخدمة، وتم اعتماد الحلول الفنية من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وحول المحورين الثانى والثالث المتعلقين بالتطبيقات المتخصصة والتشاركية، أكد وزير الاتصالات أنه تم الحصر والتدقيق لعدد 893 تطبيقاً متخصصاً، من 40 جهة، أما بالنسبة للتطبيقات التشاركية فقد تم الانتهاء من تشغيل واختبار عدد من تلك التطبيقات بوزارة الاتصالات على البيئة الحوسبية المؤقتة، منها تطبيقات الأرشيف الرقمى، والمراسلات ودورات العمل، كما تم الانتهاء من تنميط جميع أنواع الوثائق الحكومية وإدراجها فى سجل موحد، وتم اختبار تطبيق إدارة الموارد البشرية من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وإدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة.

وأضاف أنه جارى التنسيق مع وزارة المالية وإدارة النظم لتفعيل منظومة الأجور والمرتبات وإجراء عمليات الربط والتكامل مع منظومة الموارد البشرية، كما يتم التنسيق بشأن إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى من خلال كارت ذكى يصدره مركز إصدار الوثائق المؤمنة والذى تم اختباره بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع المتعلق برقمنة الوثائق الحكومية، أكد الدكتور عمرو طلعت، أنه تم تشكيل لجان لدراسة الكم المتداول بكل جهة، وتم الانتهاء من رقمنة حوالى 65 مليون ورقة من الكم المتداول فى كل مراحل مشروع الرقمنة.

وحول المحور الخامس المرتبط بوحدات التحول الرقمى، أكد الوزير الانتهاء من التشكيل النهائى لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى لعدد 41 جهة، مشيرا إلى إطلاق أكاديمية التحول الرقمى، كمظلة مستدامة لتوفير جميع البرامج التدريبية الخاصة بوحدات التحول الرقمى والمنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف بناء القدرات الرقمية والفنية للعاملين بالحكومة.

وفيما يتعلق بالمحور السادس، وهو تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، أشار وزير الاتصالات إلى أنه تم تدريب حوالى 19 ألف متدربا من إجمالى 37 ألفا، حيث يشمل التدريب برامج أساسيات التحول الرقمى، ومكافحة الفساد، وإدارة المشروعات، واساسيات الابتكار والفكر الإبداعى.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت موقف مشروع إنشاء البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 98% من مسارات شبكات الاتصالات بالحى الحكومى، وتم تركيب كبائن التجميع الذكى بنسبة 100%.

كما عرض الوزير الموقف التنفيذى للبنية التحتية بالحى السكنى الثالث R3، ومحور بن زايد الجنوبى، وكذا الحى السكنى الثانى R2، موضحا أنه يتم عقد اجتماعات بشكل دورى مع رئيس جهاز العاصمة (كل أسبوعين) لحل المعوقات وعمل التنسيقات اللازمة.