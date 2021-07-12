رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك

ويؤكد:
وزير الأوقاف رمز للوسطية والاعتدال
وأنموذج يحتذى في العمل الوطني المشترك
ووزير الأوقاف :
نهدف لبناء جيل من علماء الدين المفكرين
يؤمن بالوطن والعمل الوطني المشترك
ومؤتمرنا القادم عن عقد المواطنة
استقبل معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين 12/ 7/ 2021م القس الدكتور/ أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية على رأس وفد كبير من قيادات الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك .
وخلال اللقاء أكد معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أننا نعمل معا على ترسيخ وتجذير ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع, وننطلق من أرضية وطنية وإنسانية خالصة , وقد قررنا أن يكون مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين تحت عنوان : "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، بهدف ترسيخ عقد المواطنة وبيان مشروعية الدولة الوطنية والحفاظ على كيانها , وأننا نهدف لبناء جيل من علماء الدين المفكرين يؤمن بالوطن والعمل الوطني المشترك , ويشمل المحاور التالية :
المحور الأول : مشروعية الدولة الوطنية.
المحور الثاني : ضوابط عقد المواطنة.
المحور الثالث : التسامح الديني.
المحور الرابع : مكانة المرأة في الدولة الوطنية.
المحور الخامس : عقد المواطنة والحماية الاجتماعية .
المحور السادس : عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي .
المحور السابع : التزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.
من جانبه وجه القس الدكتور/ أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة عيد الأضحى المبارك , مشيدًا بجهوده في ترسيخ أسس العيش المشترك , مؤكدًا أن وزير الأوقاف رمز للوسطية وداعم للاعتدال , وأنموذج يحتذى في العمل الوطني المشترك .
وقد وجه معالي وزير الأوقاف الشكر للدكتور / أندريه زكي على مشاركته ومشاركة الطائفة الإنجيلية في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف , والذي يأتي كمشروع وطني ومجتمعي وإنساني بامتياز.
كما أهدى معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة الدكتور / أندريه زكي والوفد المرافق له نُسَخًا من أحدث إصدارات الأوقاف كتاب : "حوار الأديان والثقافات"، حيث أثنى الدكتور / أندريه زكي والوفد المرافق على النتاج الفكري والثقافي الذي يتميز بالوسطية والاعتدال لوزير الأوقاف .
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