/640206/مصر-تكرم-رموزها-إطلاق-اسم-جيهان-السادات-على-محور-الفردوس

تسعى الدولة المصرية وبكل السبل تكريم رموز مصر الذى ساهموا فى إثراء حركتها التاريخية، وهو ما برز جليًا فى العديد من الأحداث، والتى كان آخرها إطلاق اسم السيدة جيهان السادات، على محور الفردوس.

دوت الخليج

إطلاق اسم جيهان السادات على محور الفردوس

جاء إطلاق اسم قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات على محور الفردوس تنفيذًا لتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك إيمانًا بدورها العظيم التاى قامت به.

وفاة قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السيدة جيهان السادات وافتها المنية الجمعة الماضية عن عمر ناهز 87 عاما، وقد لقى نبأ وفاتها اهتماما واسعا من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، كما أبرزت تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للراحلة من خلال منحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على محور الفردوس بالقاهرة.

هذا وكانت الرئاسة المصرية، قد تقدمنتببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، مؤكدة فى بيان لها أنها قدمت نموذجًا للمرأة المصرية فى مساندة زوجها فى ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخى فى حرب أكتوبر المجيدة الذى مثل علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.