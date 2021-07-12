/640190/طريقة-التقديم-في-وظائف-البنك-الزراعي-المصري-أونلاين

ننشر طريقة التقديم في وظائف البنك الزراعي المصري أونلاين بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني وبدأ موسم الصيف، حيث أن الشباب بدأوا في البحث عن طريقة التقديم في وظائف البنك الزراعي المصري أونلاين وهذا ما نقدمه في السطور التالية.

دوت الخليج

طريقة التقديم في وظائف البنك الزراعي المصري أونلاين

الدخول إلى موقع البنك الزراعي المصري من هنـــــــــــــا قراءة الضوابط والشروط الموضحة في الصفحة جيدا قبل التقديم في وظائف موقع البنك الزراعي المصري وبعد ذلك يتم الضغط على مربع الموافقة على أقر أنا بأنني قد قمت بالاطلاع على جميع شروط التقدم للوظيفة وأوافق على الالتزام بجميع الشروط المدونة أعلاه في نهاية الصفحة. الضغط على خانة تسجيل

وظائف موقع البنك الزراعي المصري

قم بكتابة البيانات المطلوبة بداية من الاسم بالكامل باللغة العربية، والإنجليزية والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والحالة الاجتماعية والموقف من التجنيد قم بتسجيل بيانات الاتصال الخاصة برقم هاتف المنزل، والهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني والعنوان تأتي خطوة كتابة البيانات الخاصة بالتعليم، ومهارات استخدام الحاسب الآلي، والمهارات اللغوية قم بتصوير المستندات المطلوبة، وهي :- بطاقة الرقم القومي وشهادة المؤهل الدراسي وشهادة أداء الخدمة العسكرية، والسيرة الذاتية، وإرفاقها بطلب التسجيل قم بالضغط على إقرار بأن الهدف من تسجيل البيانات، هو التقدم للوظيفة، وأن جميع المعلومات والوثائق صحيحة، علما بأن وسيلة الاتصال في حالة التوافق مع الشروط المعلنة ستكون من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، ويجب التأكد من صحة البيانات. اضغط على خانة حفظ سيظهر لك رقم التسجيل في قاعدة بيانات البنك وعليك الاحتفاظ به إذ يمكنك لاحقا متابعة طلب التقديم في الوظيفة ومعرفة موقفك من خلال هذا الرقم