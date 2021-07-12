الفنانة إيمان السيد ترفع شعار «لا للزواج»..تفاصيل

/640203/الفنانة-إيمان-السيد-ترفع-شعار-لا-للزواجتفاصيل

خرجت الفنانة إيمان السيد لأول مرة للرد على منتقديها بشأن عزوبيتها رغم كبر سنها، كاشفة عن الأسباب التي دافعتها لذلك موضحة أن كل ماهي عليه الان من اختيارها وأن اي انسان غير ملزم بالزواج اذ لم يقتنع به.

دوت الخليج يكشف أسباب عدم زواج إيمان السيد

أعربت إيمان السيد عن غضبها من كثرة الأسألة المتداولة حول عدم زواجها، فكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “انا بتضايق لما حد يكلمني في موضوع الجواز ويقعد يقول لي معلش وكل شيئ نصيب وكله بآوانه والـ ٢٤ قيراط وكدا، لإن ببساطة دا اختياري”.

وأضافت: "يعني تخيل مثلاً لو أنا عرفت أنك شخص نباتي وفجأة قعدت أقول لك: لا إله إلا الله ماتزعلش كل شيئ نصيب و مين عارف يمكن بكرا شايل لك تلاتة كيلو بوفتيك، أظن مش منطقي".

ايمان السيد مصدر دعم أساسي لزملائها

تحرص إيمان السيد على دعم زملائها والوقوف معهم في محناتهم وكان أخر من قدمت له الدعم هي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعض الأزمة التي تعرضت لها الأخيرة مع عائلة طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، إذ نشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام لتعرب عن مواقف ياسمين معها موضحة اتفاقها في الرأي مع خالد سرحان، فقالت: "مش هبالغ لو قلت إن ياسمين من أجدع الشخصيات اللى قابلتها، أنا معرفتي بيها داخلة على حوالى 14 سنة دلوقتى (فترة طويلة اتغير فيها ناس كتير، وناس أكتر كانوا قريبين ومابقوش موجودين) وياسمين عمرها ما اتغيرت، طول عمرها جدعة وبنت ناس ومحترمة وبتفهم فى الأصول، بتحب شغلها وبتحب كل الناس اللى معاها يطلعوا بأحسن صورة".

وتابعت: "وزي ما خالد الصاوي قال (وبضم صوتى لصوته): ياسمين عبد العزيز واضحة وصريحة ومش بوشين وما بتجاملش ودا أريح للناس كلها، حقيقى التعامل مع إنسانة زى ياسمين مريح، خاصة لما تكون انت كمان إنسان دوغري ومش منافق ومالكش فى اللوع".

واختتمت ايمان حديثها عن ياسمين قائلة: "ياسمين عمرها ما اتغيرت معايا فى عز ما كان فيه ناس كنت فاكراهم قريبين منى وكانوا يقولولها ما كفاية إيمان السيد بقى (وحتى دا عرفته من برة مش منها لأن طول معرفتى بيها عمرها ما قالت لى ولا قالت قدامى حاجة تضايقني)، ربنا يكرمها ويرزقها كل خير".

ايمان السيد ملكة الكوميديا

تألقت الفنانة إيمان السيد بشخصياها الكوميدية الكاريكاتورية المتعددة خاصة عالم التقليد، ودرست ايمان بكلية الحقوق جامعة عين شمس وقامت بالتمثيل علي مسرح الجامعة حيث حصلت علي المركز الأول في التمثيل علي مستوي الجمهورية عن دورها في مسرحية سكة السلامة كما درست بستديو مركز الإبداع عامين الذي تعلمت من خلاله فنون الأداء التمثيلي والفني. وتقول عن دراستها في هذا الاستديو: "استفدت كثيرا خلال فترة تواجدي مع استديو مركز الإبداع والمخرج خالد جلال الذي يركز علي أهمية إعداد الممثل وعلمنا أنه لا تخصص في الأدوار".