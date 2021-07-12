خالد الغندور: موسيماني لا ينسب له الفضل فى تطور محمد شريف إطلاقاً

/640214/خالد-الغندور-موسيماني-لا-ينسب-له-الفضل-فى-تطور-محمد-شريف-إطلاقا

أكد الإعلامى خالد الغندور أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، ليس له دور فى تألق نجم الفريق محمد شريف هداف الدورى الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "موسيمانى تحدث إنه مش مسئول عن تطور مستوى محمد شريف، وللحقيقة هو لا ينسب له الفضل فى تطور اللاعب إطلاقاً".

وتابع ، "موسيمانى لم يكن مقتنع كثيراً بمستوي محمد شريف وكان يضعه على دكة الأهلى ويفضل الاعتماد على والتر بواليا، وكأس العالم للأندية أكبر دليل، بعدما فضل الاعتماد على بواليا على حساب محمد شريف".

وأختتم حديثة قائلاً: "محمد شريف قاتل حتى عاد لتشكيلة الأهلى وطور من نفسه وأصبح من أخطر المهاجمين فى مصر".

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.

تشكيل مصر المقاصة أمام الأهلي بالدوري

حراسة المرمي: محمود حمدي. خط الدفاع: أحمد مودي - محمد دسوقي - أحمد صبيحة هشام محمد - عبد الله مجد. خط الوسط :عماد فتحي - - عصام صبحي - شيمس بيكلي - سعيد الونش. خط الهجوم : باسم مرسي. ويجلس على مقاعد البدلاء :- "محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافي - أحمد عادل ميسي - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى".

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى، على السفر الى المغرب غداً الثلاثاء ، لمواجهة كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا على متن طائرة خاصة.