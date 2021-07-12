مصطفى بكري عن قرار مد حالة الطوراىء: الشعب يقف خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات«صور»

/640222/مصطفى-بكري-عن-قرار-مد-حالة-الطوراىء-الشعب-يقف-خلف-القيادة-السياسية-لمواجهة-التحدياتصور

قال النائب مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية، أن الممارسة العملية في تطبيق حالة الطواريء الفترة الماضية، أكدت أنها كانت مقصورة على مواجهة الارهاب، منوها أنها لم تؤثر بشكل سلبي على الديموقراطية في البلاد وعلى حقوق الانسان.

مد حالة الطوارئ

جاء ذلك خلال نظر مجلي النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021، مضيفًا أننا لا نملك إلا دعم هذا القانون مرة اخري، والشعب بكافة فئاته يؤكد وقوفه خلف صانع القرار في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، والقضايا الاقليمية وأولها قضية سد النهضة.

قضية سد النهضة ساسية

وأضاف عضو مجلس النواب، أننا ندرك أن المخاطر كبيرة، وندرك أن هذه قضية سد النهضة ليست من أجل المياه ولكنها سياسية تهدف لضرب المشروع الوطني المصري، لافتا إلى أن الشعب بكافة فئاته يثق بشكل كامل في القيادة السياسية في حفظ حقوقه. واختتم النائب مصطفى بكري أنه مع التعنت الاثيوبي، سيقوم صانع القرار باتخاذه في الوقت المناسب.