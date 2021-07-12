/640228/الدنيا-بترقص-لعمرو-دياب-تقترب-من-4-مليون-مشاهدة

حققت أغنية «الدنيا بترقص» للهضبة عمرو دياب نجاحًا ساحقًا بعد مرور يومين فقط على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث أنها حققت أكثر من 3 مليون مشاهدة.

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية عمرو دياب الجديدة بعنوان «الدنيا بترقص».

أغنية «الدنيا بترقص»

طرح النجم عمرو دياب أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الدنيا بترقص" علي موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورها علي طريقة الفيديو كليب، وظهر الهضبة خلال الأغنية في أجواء صيفية مبهجة حيث تعد هذه الأغنية أولى أغانيه التي يطرحها في صيف 2021 وذلك بالتعاون مع فودافون.

أغنية «الدنيا بترقص» من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

عمرو دياب يستعد لطرح أحدث أغانيه

فيما يضع الهضبة اللمسات الأخيرة لأغنيتين جديدتين، سيتم طرحهما قريبًا، وهما من كلمات تامر حسين، ومنها أغنية من ألحان عزيز الشافعي، أما التوزيع فمن نصيب وسام عبد المنعم ونادر حمدي، وذلك يأتي بعد أن شوق الهضبة جمهوره لعمل فني آخر يجمعه مع المؤلف أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيي، وشارك صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، مصحوبا بتعليق :"خلينا ننبسط"، ما دفع الجمهور لتوقع وجود عمل فني جديد يجمعهم، كما أعاد أيمن بهجت قمر نشر الصور عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، معلقًا عليها: "يا مسهل.. بسم الله".