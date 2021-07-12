دار الإفتاء توضح 5 ضوابط فى تسمية المولود

جدة - نرمين السيد - وضعت دار الإفتاء 5 ضوابط فى تسمية المولود الجديد، مؤكدة أن الإسلامُ حثَّ الآباءَ على تحسين أسماء أبنائهم، فالواجب على الأب أن يختار لأبنائه الاسمَ الحَسَن الذى لا يُعيَّر به، وأن يكون من الأسماء المألوفة عند الناس.





وأضاف بيان صادر عن دار الإفتاء، اليوم الإثنين، أن الإسلام لم يَفْرِض على الوالدين أن يسموا أولادهم -ذكورًا كانوا أو إناثًا- بأسماء معينة، عربية أو أعجمية، بل تَرَك الإسلامُ ذلك لاختيارِهما وحُسْن تقديرهما، إذا لم يكن فيها معنى يُنْكِره الشرع أو يخالف الضوابط التى شرطها العلماء. شروط العلماء فى التسمية: أن يكون الاسم حَسَنًا، بحيث لا يستقبحه الناس، ولا يستنكره الطفل بعد أن يكبُر ويعقل. ألا يكون فى الاسم قبحٌ، أو تزكيةٌ للنفس، أو تلك التى يُتطيَّر بنفيها. ألا يوحى الاسم بالكِبْر والعَظَمة، وعلو الإنسان بغير الحق. ألا يكون فى التسمية إشارة إلى الشرك، مثل كل اسم مُعبَّد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى كعبد العزى، وعبد الكعبة، وعبد الدار، أو عبد فلان… إلخ. ألا تشتمل التسمية على ما نهى الشرع عن التَّسمِّى به؛ كالتسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام. ومن الأحاديث الواردة فى هذا الأمر: يقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ" (رواه أبو داود)، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ" (رواه مسلم)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما: "أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيلَةَ" (رواه مسلم). عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تُسَمِّيَن غلامك يسارًا، ولا رباحًا، ولا نجيحًا، ولا أفلح، فإنك تقول: أَثَمَّ هو؟ فلا يكون، فيقول: لا" (رواه مسلم). عن أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه، أن النَّبِى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ" (رواه الشيخان)، زَادَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ فِى رِوَايَتِهِ "لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ". قَالَ الْأَشْعَثِى: قَالَ سُفْيَانُ: "مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ"، وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو عَنْ أَخْنَعَ؟ فَقَالَ: "أَوْضَعَ". واختتم البيان بأنَّه يستحب تحسين تسمية الأبناء، وتسميتهم بأسماء صالحة ذات معنى حَسَنٍ؛ حتى يكون لهم نصيبٌ من اسمهم؛ فالأسماء قَوالبُ للمعانى.

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