أستاذ بـ«إعلام القاهرة»: الدراما التليفزيونية أشد خطرا من المنصات الرقمية

جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور وليد فتح الله، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن ما تعرضه القنوات التليفزيونية من دراما قد يكون أشد خطرًا مما تعرضه المنصات الرقمية المدفوعة، وهذا ما نشاهده دائمًا كل موسم رمضانى، ومثال على ذلك ترسيخ صورة البلطجى على أنه بطل فى ختام المسلسل، على عكس ما كنا نراه قديمًا فى أفلام الأبيض والأسود والتى غالبا ما تنتهى بأن يلقى المخطئ جزاءه حتى لو كان بطل الفيلم.





وأضاف فتح الله أن مواقع التواصل الاجتماعى على اختلافها وتنوعها لا تحمى خصوصية مستخدميها رغم ما تقره من سياسات ومعايير للخصوصية.

جاء ذلك فى إطار تعقيبه على الجلسة التى انعقدت ضمن فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة العلمى الدولى السادس والعشرين تحت عنوان "الإعلام الرقمى والإعلام التقليدى: مسارات للتكامل والمنافسة"، والذى يناقش عددا من القضايا فى صناعة الإعلام، من خلال العديد من الدراسات العلمية والحلقات النقاشية التى تبحث فى تقنيات الإعلام الرقمى والتأثيرات المتبادلة بينها وبين وسائط الإعلام التقليدى.

وناقشت الجلسة عددًا من البحوث التى توصلت إلى عدة نتائج هامة، شملت موضوعات الحريات والأخلاقيات الرقمية.

وأعربت الدكتورة هبة الله السمرى، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن سعادتها بانعقاد المؤتمر هذا العام بالرغم من الظروف الصعبة التى سببتها جائحة كورونا، والتى فرضت الكثير من التحديات التى واجهها المؤتمر ليخرج إلى النور.

وكشفت دراسة بعنوان "إدارة قضايا الحريات فى منصات الإعلام التقليدى والرقمى"، أعدها الدكتور ثريا البدوى، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور بسنت عطيه المدرس بالأكاديمية العربى للنقل البحرى، كشفت عن ارتفاع مستوى المشاهدة الشرهة لمسلسلات نتفليكس لدى شباب المجتمعين المصرى والسعودى فى مقابل انخفاض تعرضهما للمسلسلات عبر قنوات التليفزيون التقليدية، كما تظهر الدراسة حدود دور المنصات الإعلامية التقليدية والرقمية، فى تشكيل رؤى الشباب حول قضايا الحريات.

وخلصت دراسة الدكتورة الأميرة سماح فرج والدكتور محمود زكى، بكلية الإعلام جامعة سيناء، المعنونة: "اتجاهات الشباب نحو سياسات إدارة مواقع التواصل الاجتماعى فى علاقتها بالحرم الجامعى: جامعة القاهرة نموذجًا"، خلصت إلى عدة نتائج أهمها ارتفاع معدلات استخدام منصات التواصل الاجتماعى لدى الشباب سواء لأغرض تعليمية أو شخصية، كما كشفت الدراسة عن تصدر فيسبوك قائمة المواقع الأكثر استخدامًا من قبل الطلاب، ونتيجة أخرى أوضحت أن %8.3 فقط من عينة الدراسة لها موقف إيجابى من وجود سياسة جامعية تتابع الحسابات الطلابية بينما بقية العينة كانت إما سلبية أو محايدة.

وأوضحت دراسة الباحثة إنجى محمد أبو سريع خليل، الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان فى كلية الإعلام جامعة القاهرة، بروز الاتجاهات المعنية ببيان التحديات والعوامل المؤثرة على أخلاقيات العلاقات العامة الرقمية، وكانت أهم هذه التحديات التشكك حول أخلاقية العلاقة بين ممارسى العلاقات العامة ومؤثرى وسائل التواصل الاجتماعى، وطرحت الدراسة رؤية مستقبلية وأجندة بحوث مقترحة فى مجال أخلاقيات الممارسة الرقمية للمهنة.

وأشارت نتائج الدراسة التى أجرتها شيرى عصام، المدرس المساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن معدل استخدام فيسبوك، ودوافع الإفصاح عن المعلومات الخاصة، والتحكم المُدرَك فى المعلومات المنشورة، والوعى بثقافة الخصوصية، وحدوث إختراق سابق للحساب الشخصى عليه، واستخدام إعدادات الموقع لحماية الخصوصية، والنوع، والتعليم، بمثابة أُطُر لتفسير طرق إدارة الخصوصية لدى مستخدمى فيسبوك.

جدير بالذكر أن المؤتمر يٌقام خلال يومى 11-12 يوليو 2021، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أمين عام المؤتمر، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين وأساتذة وخبراء الإعلام المصريين والعرب والأجانب.