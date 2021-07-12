«المصريين الأحرار» بمطروح يعرض مطالب المواطنين على رئيس قطاع الكهرباء

جدة - نرمين السيد - ورافق أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح، رافع أبو دولات، أمين تنظيم الحزب، وأحمد العدوى، عضو لجنة خدمة المواطنين، لعرض مطالب أهالى مطروح فى قطاع الكهرباء.

وكان فى استقبالهم المهندس عبد الناصر عبد الونيس، رئيس قطاع الكهرباء بمطروح والساحل الشمالى والذى استمع لوفد المصريين الأحرار من حاجة منطقة وادى الرمل لتغيير المحول الكهربائى واستبداله بسعة أكبر وهو مطلب مقدم من الأهالى للحزب منذ أشهر وكذلك إنهاء ضعف التيار الكهربائى بمنطقة بقبق بمدينة السلوم وتلافى الانقطاع المستمر بمدينة مرسى مطروح.

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