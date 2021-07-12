صور- أندريه زكى يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك ويؤكد: رمز للاعتدال

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية على رأس وفد كبير من قيادات الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.





وخلال اللقاء، أكد الدكتور مختار جمعة: "نعمل معا على ترسيخ وتجذير ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع، وننطلق من أرضية وطنية وإنسانية خالصة، وقررنا أن يكون مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الثانى والثلاثين تحت عنوان: عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمى، لترسيخ عقد المواطنة وبيان مشروعية الدولة الوطنية والحفاظ على كيانها، ونهدف لبناء جيل من علماء الدين المفكرين يؤمن بالوطن والعمل الوطنى المشترك".

وتابع وزير الأوقاف أن المؤتمر يشمل محاور كالتالى:

المحور الأول: مشروعية الدولة الوطنية.

المحور الثانى: ضوابط عقد المواطنة.

المحور الثالث: التسامح الدينى.

المحور الرابع: مكانة المرأة فى الدولة الوطنية.

المحور الخامس: عقد المواطنة والحماية الاجتماعية.

المحور السادس: عقد المواطنة وأثره فى تحقيق الأمن المجتمعى.

المحور السابع: التزام عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام العالمى.



من جانبه، وجه القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بجهوده فى ترسيخ أسس العيش المشترك، مؤكدًا أن وزير الأوقاف رمز للوسطية وداعم للاعتدال، وأنموذج يحتذى فى العمل الوطنى المشترك.



ووجه وزير الأوقاف الشكر للدكتور أندريه زكى على مشاركته ومشاركة الطائفة الإنجيلية فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، والذى يأتى كمشروع وطنى ومجتمعى وإنسانى بامتياز.



وأهدى وزير الأوقاف، الدكتور أندريه زكى والوفد المرافق له نُسَخًا من أحدث إصدارات الأوقاف كتاب: "حوار الأديان والثقافات"، وأثنى زكى والوفد المرافق على النتاج الفكرى والثقافى الذى يتميز بالوسطية والاعتدال لوزير الأوقاف.