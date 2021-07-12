القوى العاملة : تعيين 262 شاباً منهم 4 من ذوى...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 262 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، منهم 4 من ذوى القدرات تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1097 شاباً منهم 13 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، فضلاً عن إستخراج 134 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 72 شكوى ، تم تسوية 4 شكاوي، وحفظ 16 منها ، وإحالة 10 شكاوى للمحكمة العمالية ، ومازالت 40 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، حيث تم صرف 12 ألف جنيه لـ 4 عمال منحة زواج ، و 8 منح مولود بمبلغ 16 ألف جنيه ، و منحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه ، و صرف 10 آلاف جنيه للرعاية الصحية لعاملين ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 48 ألف جنيه لـ 15 عاملاً من المسجلين بالمديرية .

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يونيو الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 533 منشأة ، دوري نهاري وحملات ، أسفر عن تحرير 34 محضراً عمالياً ، وعقد 8 ندوات توعية استفاد منها 149 عامل، فضلاً عن التفتيش على 397 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 38 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، فضلاً عن عقد 12 ندوة توعية في مجال مخاطر بيئة العمل لـ 110 عامل ، و متابعة 176 منشأة لضمان تطبيقها كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

أما في مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعقد دورة تدريبية لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحي الزهور ، و تم الانتهاء من دورتين تدريبيتين على الأعمال الكهربائية ، وريادة الأعمال لـ 25 متدرب بالمديرية ، كما تم إجراء المقابلة الشخصية لـ 8 متدربين في مركز تدريب شركة الضفائر .