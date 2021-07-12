وظائف بنك القاهرة عبر Linked والشروط المطلوبة

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يبحث الشباب عن وظائف في بنك القاهرة عبر منصة Linked وهي من المنصات التي تساهم في تسهيل البحث عن وظائف خالية في بنك القاهرة وفرص خالية ومنها Full Stack Developer JAVA Developer.

دوت الخليج

شروط الالتحاق بوظيفة بنك القاهرة

الحصول على البكالوريوس في علوم هندسة الكمبيوتر أو درجة التكنولوجيا ذات الصلة خبرة في تطوير البرمجيات لا تقل عن سنة لـ3. فهم ممتاز للتقنيات (JAVA SE وJSP وServlets وJavaScript وCSS وHTML5 وJSF وJPA وEBJ وPrime Faces). المعرفة بتصميم RESTful APIs، خدمات الويب SOAP ،SSO / OAuth ،LDAP وتقنيات البحث. معرفة ممارسات تطوير البرمجيات الرشيقة. تجربة مع Oracle Database. خبرة في قواعد البيانات العلائقية وNoSQL.

وظيفة بنك القاهرة

خبرة في إعادة هيكلة الكود والبرمجة الزوجية والتكامل والنشر المستمر. تشكيل وتنفيذ التكنولوجيا وحلول الأعمال للمساهمة في التميز التنافسي للبنك. استخدام الممارسات الهندسية الرشيقة وتقنيات تطوير البرامج المختلفة لتطوير الحلول الإبداعية والفعالة بشكل سريع، ما يعزز مجموعة تقنيات البنك. التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين لتنفيذ قصص المستخدمين، وكتابة الاختبارات، وتقديم وظائف منتج جديدة ومحسنة باستمرار. التواصل مع فرق تكنولوجيا المعلومات الداخلية لحل التبعيات الفنية في أثناء التنفيذ.