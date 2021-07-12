النواب يوافق علي مد حالة الطوارئ من 24يوليو ولمدة 3شهور.. سليمان وهدان: ضروري لحفظ الوطن والمواطن..وعلاء عابد: نشكر الله أن وهبنا قواتنا المسلحة العظيمة وشرطتنا الوطنية«صور»

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وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ.

دوت الخليج يرصد تفاصيل موافقة النواب على مد حالة الطوارئ

مد حالة الطوارئ

وجاءت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.

الأمن القومي

ونصت المادة الثانية من القرار بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

حالة الطوارئ

ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.

ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لاحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

سليمان وهدان: تجديد حالة الطوارئ يحافظ على الأمن القومي

وقال النائب سليمان وهدان: بإسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: نؤيد مشروع القانون الخاص بمد حالة الطوارئ، وتجديد الطوارئ له أهمية لحفظ الوطن والمواطن.

وتابع وهدان خلال الجلسة العامة اليوم: نؤكد على حفظ حق مصر في مياه النيل، نشكر القوات المسلحة والشرطة، ونؤكد أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنه بصفتة النائب الأول للبرلمان العربي، يري بلاد سقطت وأوطان ضاعت بسبب عدم وجود جيش قوي وشرطة قادرة على ردع الخارجين ونشكر الله على أنه وهبنا قواتنا المسلحة المصرية العظيمة وشرطتنا الوطنية .

علاء عابد: أفوض السيسي لاتخاذ لحماية أمن ومقدرات الوطن

وأضاف النائب علاء عابد قائلا : أوافق على مد حالة الطوارئ، واستعيد ذاكرة حصار المحكمة الدستورية، وحصار مدينة الانتاج الإعلامي، والإعلان الدستوري المكمل، ولن نعود لهذه النقطة مرة أخرى.

وتابع: عرضنا قوانين للاستثمارات والإنشاءات، في الجلسة العامة، والسؤال هنا: من سيحمي تلك الاستثمارات دون أن يكون هناك قوات مسلحة وشرطة باسلة لردع من يريد هدم مافعله المصريون.

واستطرد: أفوض الرئيس في اتخاذ القرار المناسب، لحماية أمن ومقدرات البلاد، وأحيي القوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة وأؤكد على موافقي مد حالة الطوارئ في البلاد.

أحمد العوضي: أفوض الرئيس السيسي فى اتخاذ اللازم بشأن مشكلة سد النهضة

واشار النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي، إلى أن الأسباب، التي ادت الي فرض حالة الطوارئ فى البلاد، مازالت موجوده، لافتا إلى ضرورة مساعدة القوات المسلحة والشرطة فى إتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي لللإرهاب،موضحا الصعوبات التي تواجهها مصر فى كل الاتجاهات الاستراتيجية الشمالية والجنوبية.

حالة الطوارئ

وأعرب النائب أحمد العوضي، عن موافقته على مد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، فضلا عن تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن مشكلة سد النهضة للحفاظ والدفاع عن الأمن القومي العربي والمصري، فضلا عن الحفاظ على حقوقنا التاريخية فى مياه النيل،مثمنا دور القيادة السياسية التي تتخذ قرارات حكيمة تصب فى صالح الوطن والأمن القومي.

مصطفى بكري: الشعب يقف خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات

وقال النائب مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية، أن الممارسة العملية في تطبيق حالة الطواريء الفترة الماضية، أكدت أنها كانت مقصورة على مواجهة الارهاب، منوها أنها لم تؤثر بشكل سلبي على الديموقراطية في البلاد وعلى حقوق الانسان.

جاء ذلك خلال نظر مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021، مضيفًا أننا لا نملك إلا دعم هذا القانون مرة اخري، والشعب بكافة فئاته يؤكد وقوفه خلف صانع القرار في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، والقضايا الاقليمية وأولها قضية سد النهضة.