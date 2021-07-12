مدحت العدل يقاضي شركة روتانا بسبب رفضها دفع حقوق الأداء العلني

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دوت الخليج يكشف أسباب مقاضاة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين لشركة روتانا

كشفت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين عن الأسباب التي دفعها لمقاضاة شكرة روتانا للصوتيات والمرئيات موضحه في بيان لها أن الشركة امتنعت عن دفع حقوق الأداء العلني لأعضائها منذ أربعة سنوات وبالتحديد من عام 2017، مشيرا إلى أن الجمعية قامت بتوجيه خطاب إداري لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في 26 يونيو الماضي تحذرها فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها حال عدم دفع حقوق الأداء العلني.

وأوضح بيان جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، تفاصيل العقد بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الذي تم عام 2003، والذي نص على تحصيل حقوق الأداء العلني للمؤلفين والملحنين والناشرين عن الأغنيات والموسيقي التصويرية للأفلام والمسلسلات التي تعرض وتذاع عبر قنواتها الفضائية المتعددة، ومنصتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، ومنذ عام 2017 امتنعت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن الدفع.

مدحت العدل يدعم مطربي المهرجانات للانضمام لجمعية المؤلفين والملحنين

وكان قد كشف مدحت العدل عن رأيه في مطربي المهرجانت و هجوم الموسيقار حلمي بكر عيهم ، خلال حوار الثنائي مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، فقال موجها حديثه لحلمي بكر: “تقدر تمنع كلمات خادشة للحياء، لكن ليس من حق أحد أن يمنع أغاني معنية، وهناك رقابة على المصنفات الفنية”.

وأشار العدل إلى أن هناك مطربين كبار تعرضوا للهجوم في بدايتهم الفنية مثل عبد الحليم حافظ وأحمد عدوية، مشيرًا إلى أن عدوية اتمنع بنفس الطريقة التي يتعرض لها مطربو المهرجانات، مضيفا: “ماتقدرش تمنع نوع مزيكا و2 مليون شير، النقابة دورها تعالج العضو، وليس لها حق المنع كل واحد له ذوق”.

وأكد أن مطربي المهرجانات ناجحين، فقال: “أنا شخصيا طلبت منهم ينضموا لجمعية المؤلفين والملحنين ولدي استعداد لضمهم”.

مدحت العدل: جماعة الإخوان الأرهابية لم تحترم الفن

وكان قد هاجم العدل جماعة الاخوان في احدى تصريحاته اذ قال إن جماعة الإخوان الإرهابية لم تحترم التاريخ الفني الطويل للمجتمع المصري وإنما كانوا يوصفون الدين في هدف واحد فقط هو الوصول إلى السلطة مشيرا إلى أن الوجدان الحضاري المصري يحتوي على فترات متداخلة من الإنسان والمكان والزمان تفاعل خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية مما أدى لثورة 30 يونيو المجيدة والقضاء على الفكر الإرهابي للجماعة.