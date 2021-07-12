طرح حكاية جديدة من مسلسل «إلا أنا» من بطولة درة

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تستعد الفنانة التونسية درة للبدء في التحضير لحكاية جديدة من حكايات مسلسل «إلا أنا» بعنوان «الحب سوا» بعدما أحدثت حكايتها الأولى «من أول السطر» ضجة عارفمة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يكشف حكاية مسلسل إلا أنا الجديدة بطولة درة

تبدأ درة تصوير عملها الجديد والذي يحمل اسم «الحب سوا» بالتعاون مع المخرج محمود كامل، بمجرد عودتها من شهر العسل، وتعد الحكاية من ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا»، وتجسد درة خلال العمل شخصية سلمى وهي مصممة أزياء، لا تستطيع تحمل المسؤولية، ومع تتابع الأحداث يحدث أمر ما يجعلها تغير من شخصيتها وطريقة تعاملها مع الأمور.

درة تتعرض للانتقادات بسبب حكاية من أول السطر

شهدت نهاية حلقات حكاية "أول السطر" من مسلسل «إلا أنا» للفنانة درة هجوما شديدا من الجمهور بالرغم من التفاعل الكبير الذي ناله المسلسل بعد مشهد وفاة شقيق درة حزنا على وفاة زوجته في أولى حلقات المسلسل، فعلق أحدهم على هذه الحكاية قائلا: "أسوأ قصة فيهم، أسوأ أداء لدرة، سيناريو وحوار ساذج، المختصر المفيد.. فشل ذريع".

وعلقت درة على المقارنات بين حكايتها والحكايات الأخرى، قالت درة إنه لا يجوز المقارنة بين أي حكاية، لأن الحكايات عبارة عن حكايات منفصلة وكل قصة تعتبر مسلسل بمفرده، مؤكدة على أن شخصيتها في المسلسل تتواجد في الحقيقة، لافتة إلى حبها التعاون مع الأطفال حيث تجد توافق بينهما.

وتجسّد درة خلال أحداث المسلسل شخصية امرأة عزباء تعشق الأطفال وتقرر اللجوء إلى فكرة التبني، وتتوالى أحداث الحكاية التي تناقش موضوع التبني وطريقة تربيتهم.

تفاصيل مسلسل إلا أنا

مسلسل "إلا أنا" فكرة الكاتب يسرى الفخراني، وتم عرض 5 حكايات، هي: "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبدالغفور.

ويعتمد العمل على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة، مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة، وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.