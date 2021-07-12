القوى العاملة: تحويل 4.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة فى السفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع تحويل القائمة الـ 42 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 158 عاملاً مصريًا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا، بإجمالى 267 ألفًا و145 دولارًا أى ما يعادل 4 ملايين و180 ألفًا و825 جنيهًا مصريًا تقريبًا.





وأضاف سعفان فى بيان للوزارة، اليوم الإثنين، أن تحويل هذه المستحقات يأتى عقب المتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقًا، مشيرًا إلى أن مكتب التمثيل العمالى يقوم تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل. من جهته، قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، إن الوزير تلقى تقريرًا من طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى بمراجعة الأسماء على موقع الوزارة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيس وك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه لأقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا. وقال طلعت السيد إنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها؛ حفاظًا على حقوق المواطنين المُستحقين لهذه الدفعات.

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