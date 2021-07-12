جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، بسكرتير عام حلف شمال الأطلنطى "الناتو" ينس ستولتنبرج، بمقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، فى إطار الاهتمام بالتشاور مع مختلف الأطراف الدولية للتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية، وطرح الرؤية المصرية بشأنها.





وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول سبل تفعيل وتطوير برامج التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين، وتعزيز التعاون فى عدة مجالات من بينها الأمن السيبرانى ومكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والكشف عن وإزالة الألغام، بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية والتكنولوجية لمواجهة التحديات الراهنة. وأضاف المُتحدث الرسمى أن المحادثات تطرقت كذلك إلى مختلف التحديات الأمنية فى أرجاء المنطقة، خصوصا فى شرق المتوسط وشمال إفريقيا، وكذا الساحل والصحراء والقرن الإفريقى، حيث تناول الوزير شكرى الموقف المصرى إزاء الأزمات التى تواجه عدد من دول المنطقة، والجهود المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والمقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر فى هذا الإطار، مؤكداً التزام مصر بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يلتقى بسكرتير عام حلف الناتو فى بروكسل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.