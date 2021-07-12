الرئيس السيسى يشهد أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيساً لهيئة...

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اجتمع مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة عقب أدائه اليمين الدستورية، حيث أكد سيادته دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة في ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن.

وقد سبق أداء اليمين للرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، قيام السيد الرئيس بمنح المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. وقد أعرب السيد الرئيس في هذا الصدد عن خالص تقديره للمستشار أبو بكر الصديق عامر لجهوده الكبيرة وتفانيه في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.