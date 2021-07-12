/640243/لتقديم-التصالح--تأجيل-محاكمة-المؤلف-أيمن-بهجت-في-التهرب-الضريبي
قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب لجلسة 6 سبتمبر لتقديم التصالح.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل محاكمة المؤلف والشاعر الغتائي أيمن بهجت محمد قمر في اتهامه بالتهرب من الضرائب
تفاصيل القضية
وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013.
وزارة المالية
ووفقا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدني 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.
أما عن حالات التهرب من أداء الضريبة ؟ فإن القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي:
- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.
- إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتهما، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الإمتناء عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستنذات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة، إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.
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