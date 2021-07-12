خدمة بنك CIB التليفونية البنكية لها مميزات كبيرة وهي أنه يمكن تنفيذ معاملات عملاء بنك CIB من خلال التليفونية البنكية على مدار 24 ساعة وطوال أيام الاسبوع من خلال خدمة عملاء بنك CIB.

خدمة بنك CIB التليفونية البنكية يمكن لعملاء بنك CIB التواصل مع فريق محترف من ممثلي خدمة العملاء لمساعدتك في إتمام المعاملات الآتية: تفعيل بطاقات الائتمان والخصم المباشر

إيقاف البطاقات المفقودة أو المسروقة فورًا

تلقي الشكاوى والطلبات والاستفسارات

ترتيب مواعيد تسليم البطاقات

تحديث البيانات الشخصية

الاستفسار عن منتجات وخدمات البنك خدمة عملاء بنك CIB التليفونية البنكية من أي رقم 19666 في مصر أول من أي رقم خارج مصر +20219666

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل خدمة بنك CIB التليفونية البنكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.