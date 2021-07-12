عمرو الدردير يشن هجوما حاداً على قرارات اتحاد الكرة

/640249/عمرو-الدردير-يشن-هجوما-حادا-على-قرارات-اتحاد-الكرة

تحدث عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، آخر كواليس الاجتماع الذي دعت له اللجنة المكلفة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء، بشأن تعديلات جدول الدوري الأخيرة وكأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الدردير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، الاثنين:" أين مبدأ تكافؤ الفرص من قرارات الجبلاية الأخيرة، كيف يلعب الزمالك نصف نهائي كأس مصر، وباقي المنافسين لم يخوضوا دور الـ16 من الأساس".

وتابع :" نحن نطالب بالعادلة فقط يتم تغيير جدول المباريان كل أسبوع هذا يسبب مشاكل للمدربين خاصة مدربي الأحمال، الزمالك سبق وخاض 7 مباريات ولم يوافق اتحاد الكرة على تأجيل مباراة واحدة له".

وأختتم قائلاً:" في الوقت ذاته حصل الأهلي على إجازة لخوض مباريات أفريقيا، لا أستطيع الحديث عما سيحدث داخل الاجتماع، لكن اللجنة مستاءة مما حدث، وسيكون هناك قرارات وموقف من النادي.

اتحاد الكرة

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز حتى نهاية المسابقة المحلية.

وجاءت مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حتى نهاية الموسم كالتالي:-

الجولة الـ28 الزمالك وغزل المحلة يوم 3 أغسطس باستاد القاهرة في السابعة مساء.

الجولة الـ29 الزمالك أمام الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

الجولة الـ30 الزمالك أمام الإسماعيلي يوم 12 أغسطس باستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

الجولة الـ 31 الزمالك و وادي دجلة يوم 16 أغسطس باستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

الجولة الـ32الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم 20 أغسطس باستاد السويس الجديد في السابعة مساءً.

الجولة الـ33 الزمالك والإنتاج الحربي أحد يومي 22 أو 23 أغسطس باستاد القاهرة.

الجولة الـ34 الزمالك أمام البنك الأهلي أحد يومي 25 أو 26 أغسطس باستاد بتروسبورت