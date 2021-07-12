صور.. وزير النقل: توجيهات رئاسية بتعظيم منظومة النقل فى مصر

جدة - نرمين السيد - تابع المهندس كامل الوزير - وزير النقل يرافقه السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، اليوم الإثنين، مواقع العمل فى مشروع القطار الكهربائى LRT "السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان".





وبدأت الجولة من محطة العبور، وعقد الوزير والسفير الصينى اجتماعا موسعا مع مسؤولى التحالف الصينى "افيك /كريك"، المقاول الرئيسى لتنفيذ المشروع وبحضور الشركات المصرية الوطنية المنفذة للأعمال الانشائية للمشروع "المحطات – الكبارى- الأنفاق – أعمال السكة والاسور- الورشة" إذ تم التأكيد من الجانبين ضرورة زيادة عدد المعدات والعمالة بمواقع العمل وضرورة ترتيب أولويات وصول المعدات بناءً على الخطة الزمنية لنهو الأعمال الاعتيادية وسرعة قيام تحالف "افيك /كريك" باستكمال كل التوريدات الخاصة بالأنظمة إذ تم توريد أعمدة الكاتنرى وجارى تركيبها وهى الأعمدة التى تغذى القطار بالكهرباء.



وأكد وزير النقل على سرعة توريد باقى المعدات الكهروميكانيكية مع قيام الهيئة القومية للانفاق باختبارها تمهيدا لتركيبها خاصه وان الأعمال الإنشائية للمحطات قد قاربت على الانتهاء استعدادا لوصول قطارين منتصف أغسطس المقبل، تمهيدا لاختبارها وبدء التشغيل التجريبى لها كما تم التأكيد على أن تتم كل هذه الأعمال بالتوازى مع استكمال تصنيع وتوريد القطارات إذ بلغت نسبة تنفيذ أعمال الوحدات المتحركة 55%.

كما أكد الوزير على عقد اجتماع تنسيقى يومى بين المنفذين للمشروع من الجانبين المصرى والصينى بحضور استشارى المشروع ومدير المشروع لدفع معدلات التنفيذ لسرعة الإنجاز ليتم التشغيل التجريبى والافتتاح الرسمى للمرحلتين الاولى والثانية فى التوقيتات المحددة.



وعقب الاجتماع، تابع وزير النقل والسفير الصينى بالقاهرة أعمال تنفيذ محطة العبور وتم الاطمئنان على معدلات التنفيذ، بعدها تم متابعة باقى محطات المشروع والتى بلغت نسبة تنفيذها 89% وكذلك متابعة ورشة القطار الكهربائى الخفيف LRT والتى تضم 26 مبنى وبلغت نسبة تنفيذها 70% وكذلك كبارى المشروع، إذ يشتمل المشروع على عدد 4 كبارى سيارات تم الانتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبيا أمام حركة السيارات وهى كبارى "الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 و الشروق" بالإضافة إلى عدد 7 كبارى لمسار القطار الكهربائى وصلت نسبة التنفيذ لعدد 6 كبارى منها . 99.5 .% وهى "الإسماعيلية، وجنيفا، والروبيكى1و 2، والسويس والعاصمة 1" وجار الانتهاء من كوبرى العاصمة 2، كما يشتمل المشروع على 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% وهى نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما "نيو هليوبوليس وبدر"، كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية "مدنى - تشطيبات" 90%.

كما تفقد وزير النقل أعمال السكة التى بلغت نسبة إنجازها 46% بعدها تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتى تشمل محطات: "العاصمة الإدارية 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائى السريع".

وأشار وزير النقل إلى أهمية المشروع الذى يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة "العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة"، كما أن القطار الكهربائى الخفيف LRT سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور ومع القطار الكهربائى السريع العين السخنة العلمين فى المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية فى محطة مدينة الفنون والثقافة.



وفى تصريحات على هامش الجولة، أكد وزير النقل أن هناك توجيهات من القياده السياسية بتعظيم منظومة النقل فى مصر والتوسع فى إنشاء وسائل النقل الجماعى الحديثة والمتطورة والصديقة للبيئة مثل "المونوريل" و"القطار الكهربائى السريع" و"القطار الكهربائى الخفيف LRT" لتسهيل تنقل المواطنين مشيرا إلى ان هذا المشروع الهام تنفذه الشركات المصريه بالتعاون مع الشركات الصينيه وان الفترة المقبلة ستشهد تطور كبير فى زيادة معدلات التنفيذ للالكتروميكانيك والانظمة ومعدلات توريد المعدات والأجهزة القادمة من الصين.



ولفت إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بإنشاء مناطق انتطار بجانب كل محطات القطار الكهربائى الخفيف والمونوريل تسهيلا على المواطنين، مشيرا إلى أن عدد محطات المرحلتين الأولى والثانية يبلغ 12 محطة بطول 70 كم تبدأ من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية الكبيرة، والتى ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات، ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، والتى سيتم فيها تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة، تشمل محطة لمترو الخط الثالث "تم افتتاحها وتشغيلها"، ومحطة للقطار الكهربائى الخفيف "LRT"، ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة - السويس"، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى، مشيرا إلى أن محطة بدر محطة تبادلية وسيتفرق منها قطارى LRT القطار الكهربائى الخفيف المتجه جنوبا الى العاصمة والقطار الكهربائى الخفيف المتجه شمالاً الى جنيفة وطريق الإسماعيلية ثم العاشر من رمضان.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد وجه بمد مسار القطار الكهربائى LRT إلى قلب مدينة العاشر من رمضان، وذلك لخدمة المواطنين القاطنين بمدينة العاشر من رمضان والمترددين عليها، ليصبح طول مسار القطار بالكامل إلى 103.3كم، مشيرا إلى أن مصر تشهد نقله نوعيه كبيرة وضخمة وشاملة فى جميع وسائل النقل والمواصلات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن المواطن سيجنى ثمار هذا التطور الكبير فى وسائل المواصلات قبل نهاية هذا العام بما يليق بمصر وبالجمهورية الجديدة التى أعلن عنها الرئيس.