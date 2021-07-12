مصر تنضم لاتفاقية «AMA» لإنشاء وكالة الدواء الإفريقية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ميشيل سيديبيه مبعوث الاتحاد الإفريقى الخاص بوكالة الدواء الإفريقية AMA، اليوم الإثنين، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وبحضور كل من الدكتور محمد حسانى مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس مديرة المكتب الفنى للوزيرة ورئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى، والدكتور محمد جاد مستشار الوزيرة للعلاقات الصحية الخارجية ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، والمسؤولة بمفوضية الاتحاد الإفريقى، الدكتورة مارجريت أجاما.

وأعربت وزيرة الصحة والسكان عن ترحيب مصر بانضمامها لاتفاقية الـ"AMA"، والتى بدأ العمل عليها خلال ترؤس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى عام 2019، موضحة أن الوكالة استطاعت فى شهر أغسطس 2019 البدء فى التوقيع على الاتفاقية من قبل الكثير من الدول الأفريقية، لافتة فى هذا الصدد إلى أهمية انضمام مصر لتلك الاتفاقية انطلاقًا من دورها المحورى فى القارة الأفريقية خاصة فى مجال تصنيع الدواء.

وأكدت الوزيرة دعم القيادة السياسية فى مصر لإنشاء وكالة الدواء الإفريقية "AMA"، والتى من المقرر إقرارها خلال القمة الإفريقية المقبلة، من قبل قادة الدول الإفريقية، لافتة إلى أن مصر تسعى لاستضافة المقر الرئيسى للوكالة بالقاهرة.

وتابعت الوزيرة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توحيد القوانين والتشريعات الخاصة بتداول وتسجيل وتسعير الأدوية بين الدول الإفريقية، بالإضافة إلى تشجيع الحكومات فى الدول الإفريقية على زيادة الاستثمار فى مجال تصنيع الدواء، خصوصًا بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، والتى أظهرت مدى أهمية امتلاك الدول للقدرات التصنيعية والتشريعية فى مجال الأدوية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر ستعمل من خلال الـ "AMA" على أن تصبح صرحًا كبيرًا يخدم الشعوب الإفريقية وإمدادها بالأدوية ولقاحات فيروس كورونا التى يتم إنتاجها محليًا فى مصر بعد تحقيق الاكتفاء المحلى حسب الاتفاقيات الموقعة، مؤكدة أهمية نمو وتطوير الصناعات الدوائية فى القارة الإفريقية.

كما أثنت الوزيرة على مجهودات الدكتور ميشيل سيديبيه مبعوث الاتحاد الإفريقى الخاص بوكالة الدواء الأفريقية AMA، لإتمام تلك الاتفاقية وإقرارها بحلول شهر فبراير المقبل، بفضل خبراته على مدار 10 سنوات مضت فى وكالة (UNAIDS) التابعة للأمم المتحدة وقيادته للمنظومة الصحية بأحد الدول الإفريقية، مرحبة بزيارته لمصر والوفد المرافق له، والتى سيزور خلالها مصانع شركة فاكسيرا للتعرف على التجربة المصرية فى إنتاج اللقاحات، وهيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى مدينة الدواء المصرية والتى تعد أحد الصروح الكبيرة لتغطية احتياجات مصر ودول القارة الإفريقية من الأدوية.

من جانبه، أشاد الدكتور ميشيل سيديبيه، بدور مصر المحورى كأكبر دول القارة فى تصنيع الأدوية واللقاحات، مؤكدًا أهمية تضافر جهود الدول الإفريقية المختلفة فى توطين صناعة الدواء، وأن انضمام مصر لوكالة الدواء الإفريقية، سيعود بفوائد كبيرة على الدول الإفريقية.

ولفت إلى أن الوكالة الإفريقية ستكون صرحًا كبيرًا فى القارة تسعى لتحقيق الاكتفاء من الأدوية واللقاحات فى إفريقيا ونقل تكنولوجيا التصنيع بين الدول، لافتًا إلى أن صناعة الدواء فى العالم تمثل 1400 مليار دولار سنويا، بينما تمثل هذه الصناعة فى إفريقيا 0.7% من حجم السوق العالمية.

وأشار إلى أن الدول التى لم تتمكن من توفير اللقاحات لن يكون لديها القدرة على حماية شعوبها، لافتا إلى تطعيم 15 مليون شخص ضد فيروس كورونا من أصل 1.3 مليار نسمة يمثلون إجمالى سكان القارة، مثمنًا جهود مصر فى إنتاج لقاح فيروس كورونا محليًا.

وأعرب الدكتور ميشيل سيديبيه، عن تطلعه لدعم المنظمات الدولية، خصوصا منظمة الصحة العالمية، فى الارتقاء بقدرات الدول الإفريقية فى مجال صناعة الدواء واللقاحات، بما يساعدها فى نقل تكنولوجيا صناعة الدواء واللقاحات وتوطينها فى القارة.