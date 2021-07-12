الأربعاء.. إرسال بدل التدريب للمؤسسات القومية الصحفية بالزيادة المقررة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجى أنه سيتم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية، يوم الأربعاء المقبل، عن شهر يوليو 2021، بالزيادة التى تم إقرارها.





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