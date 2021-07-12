الوطنية للصحافة: الأربعاء إرسال بدل التدريب للمؤسسات بالزيادة المقررة

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، أنه سيتم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية، يوم الأربعاء المقبل، عن شهر يوليو 2021، بالزيادة التي تم إقرارها، وإذ تؤكد الهيئة علي ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

ويأتي ذلك، في إطار حرص الهيئة على حقوق جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتواصلها الدائم والمستمر مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لذلك، حيث نجحت في الحصول علي دعم مالي إضافي استثنائي من وزارة المالية لسد الفجوة الناتجة عن التأخر في صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش من المؤسسات.

وتقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لصرف بقية المستحقات المتأخرة للزملاء المحالين للمعاش.