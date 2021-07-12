البرلمان المصري يقر قانون فصل موظفي الإخوان في الجهاز الإداري للدولة

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محمد سياف - ابو ظبي - أقر البرلمان المصري اليوم الإثنين بشكل نهائي قانون فصل موظفي الإخوان والمنتمين للجماعات الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، ليأتي ذلك ويحسم الجدل الذي أثاره القانون بشكل واسع خلال الفترة الأخيرة، عقب تقديم النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب لمشروع القانون في يونيو الماضي والذي حمل رقم 10 لسنة 1973 بشأن ”الفصل بغير الطريق التأديبي، للموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، حفاظا على مصلحة الوطن وعدم الإضرار به“.

قانون فصل موظفي الإخوان

حالات الفصل من الوظيفة

وجاء في نص المادة الأولى من القانون : ”مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام“.

حالات الفصل بغير الطريق التأديبي

وأوضحت المادة الثانية من قانون فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة الحالات التي يتم فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، و وجاء في نص هذه المادة: ”لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية: إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية“.

وجاء في نص المادة الثانية أيضًا: ”إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وأيضا إذا فقد الموظف سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية“.

وبحسب المادة ذاتها ”لا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه“.

الايقاف عن العمل

كما ينص قانون فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة على أنه: ”حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا، يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل -أيهما أقرب- مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية“.

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