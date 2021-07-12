النائب محمد عبد العزيز: تعديلات مستقبل وطن بشأن التحرش تتفق مع الدستور.. والأمر يستلزم الوعي«فيديو»

/640257/النائب-محمد-عبد-العزيز-تعديلات-مستقبل-وطن-بشأن-التحرش-تتفق-مع-الدستور-والأمر-يستلزم-الوعيفيديو

وافق النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من حزب مستقبل وطن بشأن تغليظ العقوبة على التحرش،مؤكدا أهمية القانون للقضاء على اي ظاهرة سيئة فى المجتمع .

النائب محمد عبد العزيز وموقع دوت الخليج

وأشار النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،إلىان القضاء على أي ظاهرة يستلزم امرين تغليظ العقوبة، ومنها تطرق القانون الي جريمتين التعرض للغير والتحرش فى المادة 360 مقرر أ فى قانون العقوبات غلظ العقوبة لجناية بدلا من جنحة، إضافة إلى زيادة حدة العقوبة فى المادة 306 مقرر ب،موضحا أن مشروع القانون يأتي اتساقا مع الدستور المصري فى المادة 10\11، فضلا عن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان، مثل اتفاقية القضاء على العنف ضد المرأة والعهد الولي للحقوق المدنية والسياسية ، والاعلان العالمي لنبذ العنف ضد المرأة .

دور وسائل الاعلام فى مكافحة التحرش

وطالب محمد عبد العزيز ، بضرورة زيادة التوعية بخطورة جريمة التحرش، على المجتمع والفرد مؤكدا علي أن الوعي بلاشك سيكون أهم بكثير من العقوبات الرادع، مؤكدا علي ضرورة رفع كفاءة الجهات العاملة علي تنفيذ القانون بهذا الملف