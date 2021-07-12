عمرو دياب يساند رامي صبري في وفاة شقيقه

حرص الهضبة عمرو دياب على مواسأة المطرب رامي صبري بعد رحيل شقيقه الفنان كريم صبري، الذي وافته المنية مساء ،أمس الأحد، إثر غرقه في مياه ترعة المريوطية.

دوت الخليج يرصد نعي الهضبة عمرو دياب لشقيق المطرب رامي صبري.

عمرو دياب ينعي شقيق رامي صبري

وتقدم دياب بالعزاء لصبري ونعي شقيقه من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب: "خالص عزائي للفنان رامي صبري في وفاه أخيه رحمة الله.. والهم العائلة الصبر والسلوان".

نجوم الوسط الفني يشاركون في دفتر عزاء شقيق رامي صبري

الجدير بالذكر، أن عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني حرصوا على نعي الفنان كريم صبري الشقيق الأصغر للمطرب رامي صبري وأحد أعضاء فرقته الموسيقية، وكان على رأسهم نقيب المهن الموسيقة الفنان هاني شاكر، الإعلامية بسمة وهبة، المطرب أحمد جمال والفنان حمادة هلال.

وعلى الصعيد الآخر، حققت أغنية «الدنيا بترقص» للهضبة عمرو دياب نجاحًا ساحقًا بعد مرور يومين فقط على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث أنها حققت أكثر من 3 مليون مشاهدة.

أغنية «الدنيا بترقص» من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

عمرو دياب يستعد لطرح أحدث أغانيه

فيما يضع الهضبة اللمسات الأخيرة لأغنيتين جديدتين، سيتم طرحهما قريبًا، وهما من كلمات تامر حسين، ومنها أغنية من ألحان عزيز الشافعي، أما التوزيع فمن نصيب وسام عبد المنعم ونادر حمدي، وذلك يأتي بعد أن شوق الهضبة جمهوره لعمل فني آخر يجمعه مع المؤلف أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيي، وشارك صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، مصحوبا بتعليق :"خلينا ننبسط"، ما دفع الجمهور لتوقع وجود عمل فني جديد يجمعهم، كما أعاد أيمن بهجت قمر نشر الصور عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، معلقًا عليها: "يا مسهل.. بسم الله".