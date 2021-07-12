/640259/سنة-الحياة-للجسمي-تحتل-المركز-الثاني-عالميا-كأكثر-أغنية-دعائية-مؤثرة

احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي بنجاح أغنية «سنة الحياة» الذي طرحها في شهر رمضان من عام 2020 لأحد الحملات الدعائية الخاصة بشركات الإتصالات، بعد أن حققت نجاحا باهرا على مستوى الوطن العربي والعالم .

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية سنة الحياة على مستوى العالم

نشر حسين الجسمي بوستر يحمل صورته وبجانبه عنوان أغنية «سنة الحياة»، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها: “بفضل الله.. بلغتنا العربية كسبنا الاحترام العالمي، وتصدّرنا الصفوف الأولى عالمياً، بدعمكم ومحبتكم جمهورنا الغالي .. باختصار: أنتم الفرح والمحبة والمجد .. مبروك".

واحتلت أغنية «سنة الحياة» المركز الأول عربيا والثاني عالميا كأثر أغنية أغنية دعائية مؤثرة ومشاهدة في الموقع الشهير العالمي «يوتيوب» للفترة بين 1 يونيو 2020 و30 مايو 2021، جاء ذلك من بين عشر أغنيات إعلانية في العالم.

أغنية «سنة الحياة» من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وألحان الفنان محمود العسيلي وتوزيع ومكساج وماستر علي فتح الله، وحملت فكرة الأغنية الدعائية "سنة الحياة" التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، البعد والتقارب في الحياة الاجتماعية اليومية، ومراحل الاشتياق واللمة بين الأحبة والعائلة والعودة من السفر، والتي كانت مناسبة للظروف التي منعتنا من الالتقاء بمعظم أحبائنا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووصلت نسبة مشاهدات الاغنية الى 78 مليون مشاهدة عالمية و295 ألف لايك حتى الآن، وحققت نجاحاً وانتشاراً كبيراً بين الجمهور في مصر والعالم العربي، ويشار إلى أن حسين الجسمى طرح شارك في رمضان الماضي بغناء أغنيتين دعائيتين، وهما «رمضان فى مصر حاجة تانية»، و«سر السعادة».

حسين الجسمي يتألق بأغنية فوق

وطرح حسين الجسمى مؤخرا أغنيته الجديدة «فوق»، من ألحانه وكلمات أحمد الصانع وتوزيع حسام كامل، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب». وتقول كلمات الأغنية: «أنا اللى فوق.. وعندى إحساس ما يخطى.. مهما كنت عاجبنى.. عندى ذوق وعندك ذوق.. حاول تبعِد وتبطى.. لأنّك ما تناسبنى وخَل الشوق.. وقول إن الخطا فينى لأنّـى فوق».