لاعب الأهلي السابق يوجه رسالة هامة للاعبين المارد الاحمر قبل مباراة كايزر تشيفز

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أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلى السابق، أن خوف لاعبى القلعة الحمراء من التعرض للإصابات كان سبباً في تراجع مستواهم أمس أمام مصر المقاصة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أبو مسلم فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" : أداء الأهلى فى الشوط الأول كان متوسط المستوى لأن اللاعبين كانوا خائفين من الإصابة قبل نهائى أفريقيا، ولكن فى الشوط الثانى الوضع اختلف، ومحمد شريف أصبح هداف الدورى وأداء أكرم توفيق كان مميزاً، وأفشة أثبت أنه ترمومتر أداء الأهلي، والفريق كان قادراً على تسجيل أكثر من 4 أهداف.

وتابع قائلاً:”محمد شريف تألق بشكل ملفت مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة استطاع ان يكتسب بعض من الخبرات، الأهلي أعار لاعبين تمكنوا من تطوير اداهم.

وتابع، أفشة أصبح متحكماً فى أداء الأهلي، وعندما تعرض للإصابة وشارك فى مباراة الترجى غير شكل الفريق، وأصبح لديه ثقة كبيرة من موسيماني، وغيابه يكون مؤثراً جداً.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.

تشكيل مصر المقاصة أمام الأهلي بالدوري

حراسة المرمي: محمود حمدي. خط الدفاع: أحمد مودي - محمد دسوقي - أحمد صبيحة هشام محمد - عبد الله مجد. خط الوسط :عماد فتحي - - عصام صبحي - شيمس بيكلي - سعيد الونش. خط الهجوم : باسم مرسي. ويجلس على مقاعد البدلاء :- "محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافي - أحمد عادل ميسي - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى".

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.