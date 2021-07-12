/640263/وزير-الأوقاف-يتحدث-فى-البرلمان-عن-كلمة-السفير-سامح-شكري-بشأن-سد-النهضة-صور-وفيديو

قال وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن خطابات الرئيس السيسي التي القاها في الأمم المتحدة، او في مجلس الأمن، كانت قوية تعبلا عن احترام خصوصيتنا الدينية، منوها إلى قوة الخطاب الذي كان بينه وبين الرئيس ماكرون حول احترام ديننا.

الدور المصري في إعادة الإعمار

واشار وزير الأوقاف إلى أنه تابع ملف القضية الفلسطينية، مثمنًا الدور المصري في إعادة الإعمار ودعم الاشقاء الفلسطينين في محنتهم جراء ما قام به قوات الاحتلال.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن كلمة وزير الخارجية سامح شكري امام جلسة الأمن، كانت قوية في مخاطبة العالم، للدفاع عن حقوقنا المائية.

هذا واستمعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، للدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني لنشر فكر وسطي في مختلف دول العالم عن طريق الائمة والدعاة، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.