رياضة النواب تناقش طلبات النائب عصام دياب بشأن مراكز الشباب «صور وفيديو»

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ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام دياب، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الفردان التابعة لمحافظة الإسماعيلية، حيث أوصت اللجنة بضرورة تخصيص أرض لإنشاء المركز ، فى حين أبدت وزارة الشباب موافقتها على انشاءه بعد اتمام التخصيص .

كما ناقشت الطلب المقدم من النائب عصام دياب بشأن الموافقة على انشاء مركز شباب بقرية نفيشة القبلية لمساعدة الشباب والنشء على ممارسة الأنشطة الرياضة، وتم تعديل الطلب إلى تطوير مركز الشباب ، وقد اوصت اللجنة بأن ترد الوزارة عن وضع المركز الحالى .

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها، أيضًا، اليوم الطلب المقدم من ذات النائب بشأن الموافقة على الدعم المادي لبعض مراكز الشباب التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.