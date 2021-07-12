- 1/2
- 2/2
/640264/رياضة-النواب-تناقش-طلبات-النائب-عصام-دياب-بشأن-مراكز-الشباب-صور-وفيديو
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام دياب، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الفردان التابعة لمحافظة الإسماعيلية، حيث أوصت اللجنة بضرورة تخصيص أرض لإنشاء المركز ، فى حين أبدت وزارة الشباب موافقتها على انشاءه بعد اتمام التخصيص .
كما ناقشت الطلب المقدم من النائب عصام دياب بشأن الموافقة على انشاء مركز شباب بقرية نفيشة القبلية لمساعدة الشباب والنشء على ممارسة الأنشطة الرياضة، وتم تعديل الطلب إلى تطوير مركز الشباب ، وقد اوصت اللجنة بأن ترد الوزارة عن وضع المركز الحالى .
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها، أيضًا، اليوم الطلب المقدم من ذات النائب بشأن الموافقة على الدعم المادي لبعض مراكز الشباب التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رياضة النواب تناقش طلبات النائب عصام دياب بشأن مراكز الشباب «صور وفيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.