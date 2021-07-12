رئيس خارجية النواب: حذرنا أوروبا من تسيس الخطاب الديني«صور وفيديو»

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قال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه تم تحذير أوروبا من تسييسها واستخدامها سياسيا وليس دينيا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب بحضور وزير الأوقاف

وأكد النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الدعاة الموجودين فى أوروبا يحتاجون لإعادة نظر ،مشيرا إلى أن الكثير منهم يستخدم المساجد سياسيا، اضافة إلي جمع التبرعات لأعمال سياسية لتوجيهات اخري تصب فى دعم الارهاب.

واضاف كريم درويش، أنه سأل وزير الأوقاف،عن كيفية حل محل اغلبية الدعاة الاتراك الموجودين فى المساجد الاروبية.

مد حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.

قانون التحرش

وشهدت الجلسة اليوم التصويت النهائي علي مشروع قانون النائب أشرف رشاد الشريف بشأن تغليظ عقوبة التحرش، وأيضا تعديلات النائب علاء عابد بشأن اللائحة الداخلية بمجلس النواب، عد أن تمت مراجعتهم من مجلس الدولة كما شهدت الجلسة أيضا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشكيل محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة (55-62) ميناء الأسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).

تقرير لجنة البيئة والطاقة

وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الالدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو الحرية بدلتا النيل.

التراخيص لوزير البترول

أيضا مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انبرجي (نايل)بي.في وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6لسنة 2014للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية(قطاع-أ)بدلتا النيل.

أيضا تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 287لسنة 2021 بالموافقة علي اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية ومجموعه البنوك الفرنسية